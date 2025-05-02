Забронювати працівника у Дії можна за 4 кроки: інструкція
- Забронювати працівника через Дію можна за 4 кроки.
- Результат бронювання надходить на електронну пошту та в кабінет на порталі Дія, а про нових працівників слід вчасно повідомляти Пенсійний фонд України.
У Дії розповіли, що забронювати працівника через їхній сервіс можна у декілька кроків. Та для цього у компанії має бути чинний статус критичного підприємства.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Як подати заяву про бронювання працівника через Дію
У компанії запевняють, що забронювати працівника через Дію можна прозоро та без бюрократії. Заповнення форми забирає 10 хвилин, а на результат потрібно чекати упродовж трьох днів.
Це можна зробити за 4 кроки:
- Авторизуйтеся на порталі Дія. Оберіть послугу "Бронювання працівників" та натисніть "Подати заяву".
- Вкажіть дані працівників, яких плануєте забронювати.
- Підтвердьте заробітну плату працівника.
- Перевірте правильність внесених даних і підпишіть заяву. Підпис ставить керівник підприємства або уповноважена особа.
Результат надійде на електронну пошту та в кабінет на порталі Дія. Успішне бронювання відобразиться в системі Резерв+ працівників.
Якщо дані про нового працівника не відображають у реєстрах, слід звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) через розділ Комунікації з ПФУ на порталі.
А загалом у Дії рекомендують вчасно подавати інформацію про прийняття нового працівника, переміщення чи звільнення – день у день чи на наступний.