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24 Канал Новини України Забронювати працівника у Дії можна за 4 кроки: інструкція
2 травня, 12:26
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Забронювати працівника у Дії можна за 4 кроки: інструкція

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Забронювати працівника через Дію можна за 4 кроки.
  • Результат бронювання надходить на електронну пошту та в кабінет на порталі Дія, а про нових працівників слід вчасно повідомляти Пенсійний фонд України.

У Дії розповіли, що забронювати працівника через їхній сервіс можна у декілька кроків. Та для цього у компанії має бути чинний статус критичного підприємства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Як подати заяву про бронювання працівника через Дію

У компанії запевняють, що забронювати працівника через Дію можна прозоро та без бюрократії. Заповнення форми забирає 10 хвилин, а на результат потрібно чекати упродовж трьох днів.

Це можна зробити за 4 кроки:

  • Авторизуйтеся на порталі Дія. Оберіть послугу "Бронювання працівників" та натисніть "Подати заяву".
  • Вкажіть дані працівників, яких плануєте забронювати.
  • Підтвердьте заробітну плату працівника.
  • Перевірте правильність внесених даних і підпишіть заяву. Підпис ставить керівник підприємства або уповноважена особа.

Результат надійде на електронну пошту та в кабінет на порталі Дія. Успішне бронювання відобразиться в системі Резерв+ працівників.

Якщо дані про нового працівника не відображають у реєстрах, слід звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) через розділ Комунікації з ПФУ на порталі.

А загалом у Дії рекомендують вчасно подавати інформацію про прийняття нового працівника, переміщення чи звільнення – день у день чи на наступний.