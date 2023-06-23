Що потрібно для проходження ВЛК: у ЗСУ назвали перелік документів

23 червня 2023, 13:49
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Джерело:

ОК "Північ"

Для проходження військово-лікарської комісії при собі громадянам потрібно мати певні документи. В ОК "Північ" також пояснили, чи можна проходити ВЛК без оригіналів витягів.

Для того, щоб пройти військово-лікарську комісію, потрібні певні документи. Їх поділяють на обов'язкові та необов'язкові.

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Що потрібно для проходження ВЛК

Військово-лікарську комісію відтепер можна пройти не лише при ТЦК, але і у медичних установах, зокрема, у лікарнях та поліклініках. Та перелік документів, що потрібно мати з собою для цього, залишається без змін. 

Для проходження ВЛК потрібні:

  • направлення на медичний огляд ВЛК;
  • медична книжка, медичні довідки, результати оглядів та обстежень;
  • посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
  • медична характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);
  • службова характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);
  • оригінал довідки про обставини травми від вашої військової частини або засвідчена копія акту про нещасний випадок;
  • посвідчення УБД (за наявністю);
  • витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців-учасників бойових дій.

Витяги з особових справ необов'язково приносити в оригіналі, проте ксерокопії у такому випадку мають бути завірені печаткою військової частини та відповідними посадовими особами. 

Нагадаємо, що відтепер на військово-лікарську комісію можна записатися електронно – про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 5 червня. Електронна черга все ще перебуває на етапі тестування та вже працює у 90% військових госпіталів. 

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Автор: Марина Блохіна