Потрібен чіткий план: які процеси впливають на темпи мобілізації в Україні

Володимир Зеленський на пресконференції, яка відбулась 19 грудня, зазначив, що вірогідно він затвердить зниження віку мобілізації з 27 до 25 років. До того ж військові наголошують про необхідність у ще 500 тисяч людец, які мають обороняти Україну.

Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, що Президент України наразі обмірковує пропозицію військових. Хоча потрібно розглядати її в комплексі з іншими, теж дуже важливими питаннями.

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Абсолютно раціональні питання

Він зазначив, що для подальшого звільнення українських територій, окрім відповідної кількості людей, потрібно озброєння, боєприпаси до нього, техніка, устаткування тощо.

Одна справа призвати до лав української армії 500 тисяч осіб, а інша – всебічно забезпечити їхнє підготування, бойове залагодження, передача цій кількості особового складу техніки. Це надзвичайно важлива складова процесу підготування, тому що голоруч воювати з ворожими танками неможливо,

– наголосив військовий експерт.

Очевидно, на його думку, що питання, які порушив на пресконференції Президент, є абсолютно раціональними. Він вимагає від військових очільників чіткого плану, для чого потрібно призвати ці 500 тисяч осіб, коштом яких ресурсів їх забезпечувати та що робити з тими військовослужбовцями, які були призвані до лав українських сил, починаючи з лютого 2022 року в рамках мобілізації.

В проміжок часу з 2014 по 2017 роки в Україні відбулось щонайменше 6 хвиль мобілізації. Ті, хто призивались на службу, розуміли, що вона триватиме від 12 до 15 місяців. Після цього, якщо військові не зголосяться перейти на контрактну службу, вони мали можливість повернутися додому. Зараз такої опції в ЗСУ не існує.

"Наразі профільний комітет у Верховній Раді, готує відповідні зміни до законодавства. Водночас цей процес має бути регламентований та всебічно пропрацьований. Такі рішення не можна ухвалювати поспіхом, адже це надто чутлива тема", – зауважив Владислав Селезньов.

Що сказав Володимир Зеленський щодо змін у мобілізації