Потрібен чіткий план: які процеси впливають на темпи мобілізації в Україні
Володимир Зеленський на пресконференції, яка відбулась 19 грудня, зазначив, що вірогідно він затвердить зниження віку мобілізації з 27 до 25 років. До того ж військові наголошують про необхідність у ще 500 тисяч людец, які мають обороняти Україну.
Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, що Президент України наразі обмірковує пропозицію військових. Хоча потрібно розглядати її в комплексі з іншими, теж дуже важливими питаннями.
До теми Ми не можемо втратити найсміливіших, – Зеленський про демобілізацію військових
Абсолютно раціональні питання
Він зазначив, що для подальшого звільнення українських територій, окрім відповідної кількості людей, потрібно озброєння, боєприпаси до нього, техніка, устаткування тощо.
Одна справа призвати до лав української армії 500 тисяч осіб, а інша – всебічно забезпечити їхнє підготування, бойове залагодження, передача цій кількості особового складу техніки. Це надзвичайно важлива складова процесу підготування, тому що голоруч воювати з ворожими танками неможливо,
– наголосив військовий експерт.
Очевидно, на його думку, що питання, які порушив на пресконференції Президент, є абсолютно раціональними. Він вимагає від військових очільників чіткого плану, для чого потрібно призвати ці 500 тисяч осіб, коштом яких ресурсів їх забезпечувати та що робити з тими військовослужбовцями, які були призвані до лав українських сил, починаючи з лютого 2022 року в рамках мобілізації.
"Наразі профільний комітет у Верховній Раді, готує відповідні зміни до законодавства. Водночас цей процес має бути регламентований та всебічно пропрацьований. Такі рішення не можна ухвалювати поспіхом, адже це надто чутлива тема", – зауважив Владислав Селезньов.
Що сказав Володимир Зеленський щодо змін у мобілізації
- Президент України повідомив, що Генштаб запропонував мобілізувати 500 тисяч людей. Наразі він не затвердив цю пропозицію військових, адже насамперед потрібно розв'язати питання з ротацією та демобілізацією захисників, які вже воюють. Крім того, для мобілізації такої кількості людей потрібні додаткові 500 мільярдів гривень.
- Також на пресконференції було порушено питання можливості мобілізації жінок. Раніше про роботу над відповідним законопроєктом у Верховній Раді повідомляла народний депутат від "Слуги народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Проте Президент заявив, що не підпише такий закон.
- Також Зеленський відповів на питання щодо зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. За його словами, якщо необхідність цього буде аргументовано доведена, він погодиться на цю ініціативу.