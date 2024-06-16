Чотири законні підстави: в яких випадках можна не з'явитися в ТЦК

Якщо громадянин отримує повістку, він має прийти до ТЦК у визначений термін. Водночас у законі вказані 4 поважні причини, з яких можна не прийти в ТЦК.

Якщо військовозобов’язаний ухиляється від отримання повістки для оновлення військово-облікових даних, то йому загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

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Коли можна не йти до ТЦК

Закон про мобілізацію визначає 4 причини, з яких громадянин може не прийти до ТЦК у визначений термін.

Йдеться про:

перешкоду стихійного характеру;

хворобу громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

У разі неприбуття до ТЦК громадянин зобов’язаний повідомити про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб.

Після цього необхідно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки протягом 7 календарних днів.

Також варто зазначити, що причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій.

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