В яких випадках за ухилення від мобілізації можуть ув'язнити: пояснення юриста

Адвокат Олександр Камша пояснив, яке покарання є для тих, хто ухиляється від служби в армії під час воєнного стану. Це може бути як штраф, так і обмеження волі чи ув'язнення.

Ухвалений законопроєкт №10062 про створення єдиного реєстру військовослужбовців має працювати як швейцарський годинник, запевняють у Міноборони. Військовозобов'язані зможуть подати дані онлайн без візиту до ТЦК і купи паперових довідок чи ксероксів.

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Щоб не потрапити під адміністративну відповідальність, треба оновлювати дані

Доречно буде порадити слідкувати за актуальністю власних даних кожному з військовозобов'язаних, які перебувають на обліку, та, у разі необхідності, проводити звіряння даних,

– говорить юрист.

Порядок організації та ведення військового обліку передбачає, що призовники, військовозобов'язані та резервісти мають:

перебувати на військовому обліку;

прибувати за викликом до ТЦК;

пройти медогляд;

уточнювати дані після їх зміни;

раз на 5 років перевіряти актуальність своїх даних.

Окрім того, після зміни місця проживання необхідно протягом семи днів ставати на військовий облік. Чоловіки, які мають право на відстрочку, повинні до 1 жовтня подавати до ТЦК документи, які підтверджують це право.

Якщо ж порушити правила військового обліку, то можна потрапити під адміністративну відповідальність, зокрема, заплатити штраф у розмірі від 850 до 1 700 гривень.

За ухилення від мобілізації чи військового обліку може бути і кримінальна відповідальність

Відповідно до статей 335-337 ККУ, кримінальна відповідальність може бути за:

ухилення від призову осіб офіцерського складу;

ухилення від військової служби під час мобілізації резервістами;

ухилення від військового обліку або навчальних зборів.

Суд може присудити позбавлення волі, якщо військовозобов'язаний не має відстрочки і не з'явився на пункт збору в призначений час. Утім, якщо громадянин не зміг прибути до пункту збору через поважну причину і має документальне підтвердження цього, то його не каратимуть. Якщо такого підтвердження нема – неприбуття в пункт збору вважається ухиленням за статтею 335 або 336 ККУ.

На скільки можуть сісти ухилянти

Ступінь кримінальної відповідальності за ухилення від служби залежить від статті Кримінального кодексу України:

за статтею 335 "Ухилення від призову на строкову військову службу" – до 3 років обмеження волі;

"Ухилення від призову на строкову військову службу" – до 3 років обмеження волі; за статтею 336 "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період" – від 3 до 5 років позбавлення волі;

"Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період" – від 3 до 5 років позбавлення волі; за статтею 337 "Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів" передбачено штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до одного року виправних робіт у разі ухилення, військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, керівниками відповідних органів СБУ, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України. За законом після попередження, у разі повторного порушення, настає кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі.

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Що дасть реєстр "Оберіг"

Раніше в Міноборони пояснили, що не будуть надсилати повістки "зайвий раз". Мова про електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", в якому паперову інформацію перетворили на цифрову.

