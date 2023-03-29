Які документи потрібно взяти зі собою у ТЦК після отримання повістки

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні оголошено загальну мобілізацію. Важливо бути обізнаним у законодавчому аспекті цього процесу. Зокрема, потрібно знати, які документи варто взяти зі собою під час візиту до територіального центру комплектації.

Варто сказати, що вручення повістки не означає одразу відправлення на фронт. У більшості випадків такі документи видають для того, аби, скажімо, уточнити дані щодо місця проживання громадянина.

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Що потрібно мати зі собою

Якщо представники територіального центру комплектації вручили вам повістку, у ній має бути вказано, коли саме вам слід з'явитися в ТЦК. Власне, зі собою слід мати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

посвідчення водія;

інформацію про освіту;

документи про склад сім'ї;

документи про наявність дітей чи догляд за людьми з інвалідністю.



Перелік документів, які потрібно взяти у ТЦК / Скриншот з відео Сухопутних військ

З цим набором ви повинні прийти у районний центр комплектування, де черговий відправить вас згідно зі званням до відповідного кабінету мобілізаційного відділу.

Рядові, сержанти чи старшини – до одного (кабінету – 24 Канал), офіцери – до іншого. Там звіряють документи,

– розповіли в Сухопутних силах.

Чи буде посилення мобілізації