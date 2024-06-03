Мобілізація в Україні: чи є зміни до процесу бронювання
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Працівники певних сфер мають право на бронювання від призову.
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач пояснив, що процедура бронювання працює, проте є ризик, що працівники не встигнуть забронюватися через вручення повісток. Водночас він сподівається, що відбудуться зміни щодо бронювання водіїв.
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Бронювання відбувається за певною процедурою
Відомство надіслало до Міністерства економіки перелік професій у сфері транспорту та загалом у міністерстві відновлення, які потребують бронювання. Станом на 16 травня змін не було. Бронювання військовозобов'язаних чоловіків відбувається за процедурою, яка встановлена постановою 76 Кабінету Міністрів.
Посадовець пояснив, що водії бронюються за спеціальною процедурою. Для початку підприємство мають визнане критичним для життєдіяльності країни. Після того це воно має подати 5-% від своїх працівників на бронювання. Це можуть бути водії, механіки та інші співробітники.
Водночас є проблема з тим, що водії, які проходять процедуру бронювання, повинні прийти до ТЦК, аби отримати документи. За словами Деркача, після цього бувають випадки, коли їм вручають повістку, тому вони фактично не встигають забронюватися.
Тому ми сподіваємося, що будуть зміни в частині того, що ось ці категорії професій будуть заброньовані,
– підкреслив заступник міністра.
Також Деркач розповів про те, що під час перетину кордону для водіїв великих проблем немає.
Чи планує Кабмін зменшити відсоток заброньованих
- Нині підприємства можуть бронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників. В Кабміні розповіли, чи планують зменшувати цей відсоток. Міністерство економіки нещодавно втрапило у низку скандалів, пов'язаних з бронюванням працівників онлайн-казино та служби доставки. Заступник міністра економіки Ігор Фоменко розповів, як у його відомстві планують налагодити процес бронювання для різних підприємств.
- За словами представника Мінекономіки, згідно з чинною процедурою бронювання, є категорії підприємств, які забезпечують складові Сил безпеки та оборони в озброєнні та військовій техніці.
- Також є підприємства оборонно-промислового, паливно-енергетичного комплексу, які мають можливість бронювати своїх військовозобов'язаних співробітників до 100%. Це прописано в окремій постанові Кабінету Міністрів.