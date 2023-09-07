У Зеленського пояснили, що може зменшити потребу в мобілізації
7 вересня 2023, 16:00Читать новость на русском
Зараз одна з найбільш обговорюваних тем в українському суспільстві – мобілізація. Звісно, військові це основа перемоги України у війні з Росією, однак насамперед нашим захисникам потрібні ресурси.
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, завдяки чому можна скоротити мобілізаційні потреби в України та зменшити втрати особового складу на фронті, зауваживши, що багатьом українським політикам треба обережніше коментувати та робити заяви щодо мобілізації чи екстрадиції.
Важливо Чи планують в Україні розширювати перелік спеціальностей військовозобов'язаних жінок
Попри дефіцити певних ресурсів українські бійці ефективно наступають на різних напрямках.