Зеленський відповів, чи мобілізують випускників перед вступом на магістратуру або аспірантуру

Уже понад два роки в Україні триває загальна мобілізація. Чи поширюється вона на студентів-випускників перед вступом на магістратуру або аспірантуру, відповів президент.

Український лідер 28 березня відвідав Сумщину. Зокрема, поспілкувався зі студентами. Президент прокоментував питання мобілізації, передає 24 Канал.

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"Так діє закон"

Що стосується загальної мобілізації, яка є з першого дня війни, вона поки що не змінювалася в тому чи іншому напрямку... Я думаю, якщо вони (випускники перед вступом на магістратуру чи аспірантуру – 24 Канал) не мобілізаційного віку, то ніяк підпадуть під мобілізацію. Так діє закон,

– підкреслив Зеленський.

Президент додав, розуміє, що є дуже багато різної інформації, зокрема, провокативної, неправильної – негативної. Зеленський зазначив, що є запити щодо зміни віку. Нагадав, що за закон про зниження до 25 років проголосувала Рада.

Але це точно не стосується 22, 23, 24 років. Зараз новий наратив, що 18-річних будуть мобілізувати. Ні,

– наголосив глава держави.

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