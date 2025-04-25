800 або 600 тисяч людей добровільно пішли в армію, – Зеленський про мобілізацію

Володимир Зеленський прокоментував питання "примусової мобілізації" в Україні. Глава держави заявив, що сотні тисяч наших громадян пішли в армію добровільно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтервʼю Володимира Зеленського засновнику Daily Wire Бену Шапіро.

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Що розповів Зеленський про мобілізацію в Україні

У відповідь на запитання журналіста про "примусову мобілізацію" в Україні, Володимир Зеленський зазначив, що сотні тисяч українців стали до лав ЗСУ добровільно.

В Україні зараз 800 000 або 600 000 людей, які добровільно пішли до армії. Так, діє закон про мобілізацію, але це люди, які добровільно пішли захищати Україну,

– сказав він.

Водночас український лідер визнав, що є окремі інциденти, які трапляються під час мобілізації. Однак він підкреслив, що вони "не є обличчям" України.

"Правоохоронні органи мають гарантувати, що не буде насильства (під час мобілізації – 24 Канал)", – додав президент.

Глава держави також наголосив, що кожен спірний випадок мобілізації розглядають правоохоронці.

Окрім того, Зеленський зауважив, що можна по-різному ставитися до мобілізації. Але цей процес відбувається з початку війни, відповідно до законодавства воєнного стану.

Ми хочемо, щоб був справедливий мир, спокій, і не було б нічого, ні мобілізації, ні воєнного стану. Але поки війна, поки у нас є закон, є мобілізація,

– сказав український лідер.

До слова, під час інтерв'ю Володимир Зеленський також сказав, що мобілізація в Україні триватиме доти, доки йде війна.