800 або 600 тисяч людей добровільно пішли в армію, – Зеленський про мобілізацію
- Президент Володимир Зеленський заявив, що 600 000 або 800 000 українців добровільно вступили до армії.
- Зеленський визнав окремі інциденти під час мобілізації, але підкреслив, що вони не відображають загальну ситуацію. Глава держави також визнав, що правоохоронні органи мають гарантувати відсутність насильства.
Володимир Зеленський прокоментував питання "примусової мобілізації" в Україні. Глава держави заявив, що сотні тисяч наших громадян пішли в армію добровільно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтервʼю Володимира Зеленського засновнику Daily Wire Бену Шапіро.
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Що розповів Зеленський про мобілізацію в Україні
У відповідь на запитання журналіста про "примусову мобілізацію" в Україні, Володимир Зеленський зазначив, що сотні тисяч українців стали до лав ЗСУ добровільно.
В Україні зараз 800 000 або 600 000 людей, які добровільно пішли до армії. Так, діє закон про мобілізацію, але це люди, які добровільно пішли захищати Україну,
– сказав він.
Водночас український лідер визнав, що є окремі інциденти, які трапляються під час мобілізації. Однак він підкреслив, що вони "не є обличчям" України.
"Правоохоронні органи мають гарантувати, що не буде насильства (під час мобілізації – 24 Канал)", – додав президент.
Глава держави також наголосив, що кожен спірний випадок мобілізації розглядають правоохоронці.
Окрім того, Зеленський зауважив, що можна по-різному ставитися до мобілізації. Але цей процес відбувається з початку війни, відповідно до законодавства воєнного стану.
Ми хочемо, щоб був справедливий мир, спокій, і не було б нічого, ні мобілізації, ні воєнного стану. Але поки війна, поки у нас є закон, є мобілізація,
– сказав український лідер.
До слова, під час інтерв'ю Володимир Зеленський також сказав, що мобілізація в Україні триватиме доти, доки йде війна.