Чи будуть служити всі: Зеленський розповів, що буде з мобілізацією

ЗСУ продовжують звільняти нашу територію від загарбників, нерідко – ціною значних втрат. Президент Зеленський розповів, чи планує поповнювати українське військо новими силами.

Аби почати мову про збільшення призову, слід усунути недоліки в органах мобілізації. Про це заявив президент Зеленський на пресконференції після саміту "Кримської платформи", передає 24 Канал.

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Треба впорядкувати ТЦК і ВЛК

Питання посилення мобілізації не нове. На тлі контрнаступу, що триває, та активних бойових дій, логічно напрошується дискусія про розширення армії. За словами Зеленського, у колі військових також розмірковують над цим.

Скажу відверто, військові просили мене щодо посилення мобілізації,

– сказав президент.

Глава держави зізнався, що військові просять призвати на захист держави більшу кількість людей. Втім, зазначив президент, обговорювати посилення мобілізації наразі рано.

Спочатку, вважає він, треба навести лад в органах, які безпосередньо відповідають за цю мобілізацію. Йдеться про ТЦК і ВЛК, в яких за наказом президента, триває активна перевірка.

Після того, як проблеми в цих органах будуть усунені, можна вже починати розмову про збільшення кількості призовників, наголосив Зеленський.

Зеленський, ТЦК і ВЛК