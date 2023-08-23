Чи будуть служити всі: Зеленський розповів, що буде з мобілізацією
ЗСУ продовжують звільняти нашу територію від загарбників, нерідко – ціною значних втрат. Президент Зеленський розповів, чи планує поповнювати українське військо новими силами.
Аби почати мову про збільшення призову, слід усунути недоліки в органах мобілізації. Про це заявив президент Зеленський на пресконференції після саміту "Кримської платформи", передає 24 Канал.
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Треба впорядкувати ТЦК і ВЛК
Питання посилення мобілізації не нове. На тлі контрнаступу, що триває, та активних бойових дій, логічно напрошується дискусія про розширення армії. За словами Зеленського, у колі військових також розмірковують над цим.
Скажу відверто, військові просили мене щодо посилення мобілізації,
– сказав президент.
Глава держави зізнався, що військові просять призвати на захист держави більшу кількість людей. Втім, зазначив президент, обговорювати посилення мобілізації наразі рано.
Спочатку, вважає він, треба навести лад в органах, які безпосередньо відповідають за цю мобілізацію. Йдеться про ТЦК і ВЛК, в яких за наказом президента, триває активна перевірка.
Після того, як проблеми в цих органах будуть усунені, можна вже починати розмову про збільшення кількості призовників, наголосив Зеленський.
Зеленський, ТЦК і ВЛК
- Ще у червні Зеленський наказав перевірити всіх військкомів на доброчесність. Цей наказ президента пролунав на тлі скандалу, що розгорнувся навколо одеського військкома Євгена Борисова, якому інкримінують незаконне збагачення: його родина має статки в Іспанії, хоча офіційні доходи не дозволяють їм таку розкіш.
- У серпні глава держави повідомив, що перші результати перевірки ТЦК невтішні – було виявлено багато зловживань. 11 серпня під час засідання РНБО президент ухвалив рішення про звільнення всіх обласних військкомів, а 17 серпня підписав відповідний указ. Він пригрозив недоброчесним керівникам ТЦК відповідальністю.
- Крім того, Зеленський заявив, що новими очільниками ТЦК мають бути воїни, які втратили здоров'я на фронті.
- На засідання РНБО президент також анонсував перевірки військово-лікарських комісій.
- 22 серпня стало відомо про понад 200 одночасних обшуків у військкоматах. Причиною стало викриття масштабних схем ухиляння від призову. Пізніше з'ясувалося, що правоохоронці вилучили понад 10 000 медичних документів.