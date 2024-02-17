Мобілізація в Україні: що Зеленський розповів про зміни у процесі й ротацію військових
Володимир Зеленський наголосив, що питання про мобілізацію в Україні є комплексним. За словами президента, першочергово це питання стосується ротації військових.
Зокрема, треба замінити людей, які втомлені на фронті фізично і повинні відновитися. Про це Володимир Зеленський розповів під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає 24 Канал.
До теми Зеленський виступає на Мюнхенській конференції з питань безпеки: основні тези президента
Президент розповів про мобілізацію і ротацію
Глава держави наголосив, що справедливе питання мобілізації залежить першочергово від ротації, адже люди втомлюються і їм потрібне відновлення.
Ти виходиш, відновлюєшся, а замість тебе хтось інший приходить – професійна людина, яка пройшла відповідний термін тренувань. І від цієї системи залежить і мобілізація,
– пояснив Зеленський.
Президент також наголосив, що питання ротації допомагає з'ясувати, скільки людей перебуває на фронті й скільки є наразі у резерві для різних потреб, зокрема, для оборонної операції.
"Для контрнаступу треба мати іншу кількість бригад, наприклад. Тож питання мобілізації є складною справою", – наголосив глава держави.
Український очільник також сказав, що не може сказати, яка кількість серед особового складу потерпілих чи жертв. Але говорячи про те, що у Росії занадто багато людей, то треба знати, що, наприклад, в Авдіївці кількість російських солдатів до українських мала відношення як 1 до 7.
Водночас Зеленський наголосив, що не хоче порівнювати втрати України і Росії, адже це трагедія – втратити навіть одну людину. Проте президент підкреслив, що наша держава не почала цю війну, а ситуація в Авдіївці лише показала трагічність усіх подій після вторгнення Росії.
Зеленський виступив на Мюнхенській конференції: головні тези
- Володимир Зеленський, говорячи про виведення українських сил з Авдіївки, сказав, що наша держава береже особовий склад. Водночас він наголосив на необхідності зброї, адже цього разу її просто не вистачило.
- Крім того, президент наголосив, що з початку вторгнення в Україну наша армія зруйнувала міфи про Росію. Зокрема, ці міфи стосувалися "непереможності" країни-агресорки, а також "слабкості" України і країн Заходу.
- Президент також прокоментував, яке майбутнє він бачить для російського диктатора Владіміра Путіна. Зеленський наголосив, що очільник Кремля має дві опції: бути підсудним у Гаазі або вбитим одним із його спільників.