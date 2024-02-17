Мобілізація в Україні: що Зеленський розповів про зміни у процесі й ротацію військових

Володимир Зеленський наголосив, що питання про мобілізацію в Україні є комплексним. За словами президента, першочергово це питання стосується ротації військових.

Зокрема, треба замінити людей, які втомлені на фронті фізично і повинні відновитися. Про це Володимир Зеленський розповів під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає 24 Канал.

До теми Зеленський виступає на Мюнхенській конференції з питань безпеки: основні тези президента

Президент розповів про мобілізацію і ротацію

Глава держави наголосив, що справедливе питання мобілізації залежить першочергово від ротації, адже люди втомлюються і їм потрібне відновлення.

Ти виходиш, відновлюєшся, а замість тебе хтось інший приходить – професійна людина, яка пройшла відповідний термін тренувань. І від цієї системи залежить і мобілізація,

– пояснив Зеленський.

Президент також наголосив, що питання ротації допомагає з'ясувати, скільки людей перебуває на фронті й скільки є наразі у резерві для різних потреб, зокрема, для оборонної операції.

"Для контрнаступу треба мати іншу кількість бригад, наприклад. Тож питання мобілізації є складною справою", – наголосив глава держави.

Український очільник також сказав, що не може сказати, яка кількість серед особового складу потерпілих чи жертв. Але говорячи про те, що у Росії занадто багато людей, то треба знати, що, наприклад, в Авдіївці кількість російських солдатів до українських мала відношення як 1 до 7.

Водночас Зеленський наголосив, що не хоче порівнювати втрати України і Росії, адже це трагедія – втратити навіть одну людину. Проте президент підкреслив, що наша держава не почала цю війну, а ситуація в Авдіївці лише показала трагічність усіх подій після вторгнення Росії.

Зеленський виступив на Мюнхенській конференції: головні тези