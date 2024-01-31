В Україні пропонують добровільну мобілізацію ув'язнених: з якими злочинами не будуть призивати

До Верховної Ради увечері 30 січня внесли оновлений законопроєкт про мобілізацію. У ньому пропонують дозволити вступати до лав армії ув'язненим, але не всім.

У доопрацьованому законопроєкті наголосили, що мовиться виключно про добровільну мобілізацію. Також чітко визначені категорії ув'язнених, які не будуть мобілізовані, передає 24 Канал.

Важливо Оновлений законопроєкт про мобілізацію: все про документ, який подали у Раду

Кого з ув'язнених не будуть мобілізувати

В оновленому законопроєкті про мобілізацію пропонують, що на військову службу під час мобілізації на особливий період можуть бути призвані засуджені особи. Мовиться виключно про мобілізацію за власним бажанням і тих, хто звільнений від відбування покарання з випробуванням.

Разом з тим, добровільно не будуть мобілізовані ув'язнені, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Також в оновленому законопроєкті визначено статті, з якими злочинами не можуть бути призвані до війська. Зокрема мовиться про наступні злочини:

402 – непокора;

403 – невиконання наказу;

404 – опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків;

405 – погроза або насильство щодо начальника;

406 – порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;

408 – дезертирство;

409 – ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом;

410 – викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування;

411 – умисне знищення або пошкодження військового майна;

426 – бездіяльність військової влади;

426-1 – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;

427 – здача або залишення ворогові засобів ведення війни;

428 – залишення гинучого військового корабля;

429 – самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю;

430 – добровільна здача в полон;

431 – злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні;

432 – мародерство;

433 – насильство над населенням у районі воєнних дій;

437 – планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни;

438 – порушення законів та звичаїв війни;

439 – застосування зброї масового знищення;

440 – розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;

441 – екоцид;

442 – геноцид.

Зазначимо, що наразі в Україні засуджені не можуть мобілізуватися до армії за власним бажанням. До слова, питання про мобілізацію засуджених викликало чимало дискусій. Зокрема Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступав проти такого.

Головні зміни у новому законопроєкті про мобілізацію