В Україні пропонують добровільну мобілізацію ув'язнених: з якими злочинами не будуть призивати
До Верховної Ради увечері 30 січня внесли оновлений законопроєкт про мобілізацію. У ньому пропонують дозволити вступати до лав армії ув'язненим, але не всім.
У доопрацьованому законопроєкті наголосили, що мовиться виключно про добровільну мобілізацію. Також чітко визначені категорії ув'язнених, які не будуть мобілізовані, передає 24 Канал.
Важливо Оновлений законопроєкт про мобілізацію: все про документ, який подали у Раду
Кого з ув'язнених не будуть мобілізувати
В оновленому законопроєкті про мобілізацію пропонують, що на військову службу під час мобілізації на особливий період можуть бути призвані засуджені особи. Мовиться виключно про мобілізацію за власним бажанням і тих, хто звільнений від відбування покарання з випробуванням.
Разом з тим, добровільно не будуть мобілізовані ув'язнені, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Також в оновленому законопроєкті визначено статті, з якими злочинами не можуть бути призвані до війська. Зокрема мовиться про наступні злочини:
- 402 – непокора;
- 403 – невиконання наказу;
- 404 – опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків;
- 405 – погроза або насильство щодо начальника;
- 406 – порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;
- 408 – дезертирство;
- 409 – ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом;
- 410 – викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування;
- 411 – умисне знищення або пошкодження військового майна;
- 426 – бездіяльність військової влади;
- 426-1 – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;
- 427 – здача або залишення ворогові засобів ведення війни;
- 428 – залишення гинучого військового корабля;
- 429 – самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю;
- 430 – добровільна здача в полон;
- 431 – злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні;
- 432 – мародерство;
- 433 – насильство над населенням у районі воєнних дій;
- 437 – планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни;
- 438 – порушення законів та звичаїв війни;
- 439 – застосування зброї масового знищення;
- 440 – розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;
- 441 – екоцид;
- 442 – геноцид.
Зазначимо, що наразі в Україні засуджені не можуть мобілізуватися до армії за власним бажанням. До слова, питання про мобілізацію засуджених викликало чимало дискусій. Зокрема Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступав проти такого.
Головні зміни у новому законопроєкті про мобілізацію
- В оновленому законопроєкті урядовці дійшли згоди щодо зменшення призовного віку. Нині граничний вік для мобілізації 27 років, у доопрацьованому документі його знизили до 25 років.
- Також урядовці пропонують запроваджувати електронний кабінет військовозобов'язаних, до яких надходитимуть електронні повістки.
- Разом з тим, у доопрацьованому законопроєкті визначено, що люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Це означає, що мобілізації людей з інвалідністю після ухвалення відповідного законопроєкту не буде.