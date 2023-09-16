Екстрадиція з-за кордону і військові е-квитки: як пройде осіння мобілізація 2023 і кого призвуть

Військові просять президента збільшити темпи мобілізації, а той наказує викорінити корупцію. Тим часом міністр оборони хоче діджиталізації ВЛК, міністр освіти оголошує "війну" 40-річним студентам, а депутати готують екстрадицію ухилянтів з-за кордону. Кінець літа та початок осені стали багатими на гучні події та зміни в питаннях мобілізації в Україні.

Про головні та найгарячіші мобілізаційні новини осені 2023 року – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Чому патрулі вручають повістки просто на вулицях

Ситуація на фронті вимагає рішучих рішень

Російські окупанти, попри страшні втрати, не готові залишити Україну в спокої. Наразі російська армія вторгнення налічує понад 400 тисяч вояків, у росіян стрімко закінчуються ракети, танки і снаряди. А це означає, що їм нічого не залишається, як "давити масою" і латати дірки в обороні власними тілами.

Росія має величезний людський ресурс і готує нові хвилі мобілізації, власне, вони вже йдуть – наразі як приховані. Втім, як і рік тому, гучна поразка росіян на фронті може прибрати в голові Путіна умовності та підштовхнути його до нової мобілізації на війну проти України.

Сили оборони України навчилися відповідати на російську кількість якістю. Про це свідчать не лише численні відео з фронту та статті у західних ЗМІ, а й суха статистика. Вона вказує, що навіть в умовах наступу Україна втрачає менше людей і техніки, ніж армія окупантів, яка перебуває в обороні, має простіші завдання і навіть за російською військовою арифметикою повинна була мати менші втрати (мовиться про всім відому формулу 1 до 3).

Війна в Україні ці розрахунки спростувала. Втім, втрати у Сил оборони також є. Є загиблі та поранені. Є виснаження та втома.

Українці довели, що здатні на героїчні вчинки, вони можуть звільняти землі без переваги в повітрі і попри небачені в історії мінні поля та шалений спротив все ще сильного та потужного, а головне – безжального ворога. Але навіть героям потрібен відпочинок. І ротація.

Російське вторгнення вже триває понад півтора року і тим, хто його зупинив та дав ворогу по зубах, потрібна заміна. Війна надовго, попри успіхи на фронті до перемоги ще, на жаль, далеко. Ворог як планував, так і планує нас знищити. Так, тепер у нас є HIMARS і Leopard 2, PATRIOT і Iris-T, незабаром будуть ATACMS і F-16, але це аж ніяк не "срібні кулі", які вирішать долю війни. Для неї потрібні люди. Саме вони, а не літаки четвертого покоління будуть штурмувати захоплені росіянами посадки та траншеї. Попереду дуже важка боротьба.

Саме це й мав на увазі президент України, коли обережно сказав про необхідність нової хвилі мобілізації.

Скажу відверто, військові звернулись до мене… Дати можливість більше мобілізовувати,

– Володимир Зеленський 23 серпня 2023 року про можливі зміни у процесі мобілізації.

Як проходить мобілізація в 2023

В Україні з 24 лютого 2022 року на відміну від Росії діє воєнний стан (офіційно продовжений Верховною Радою до 15 листопада 2023 року), а відповідно до нього діє й мобілізація.

Це так звана "загальна мобілізація", вона триває нині й триватиме до закінчення воєнного стану. Мобілізація діє одночасно по всій території України. Цей механізм дозволяє збільшити кількість військових для ведення оборони країни, а також створити необхідний резерв.

Закон визначає часткову і загальну мобілізацію, ніяких "посилених" чи "повних" мобілізацій не існує. Попри мобілізацію залишається необхідність підтримувати на плаву українську економіку. Для цього залучені мільйони жінок і чоловіків.

Мобілізація відбувається на підставі повісток. І тут для осені 2023 нічого не змінюється.

Типи повісток для військовозобов'язаних

Повістка для уточнення даних,

Повістка для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка зобов'язує призовника пройти медобстеження.

Мобілізаційне розпорядження. Її видають військовозобов'язаному після проходження ВЛК у разі підтвердження придатності до служби.

Повістку може вручити не лише посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти. У разі ігнорування повістки передбачена кримінальна відповідальність.

Хто підлягає мобілізації-2023

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні чи обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвід військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Добровільно прийняти рішення щодо вступу на військову службу можуть:

жінки віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров’я;

призовниці віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом;

жінки з інвалідністю, а також ті, хто отримали право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини, будуть служити за місцем проживання.

Хто не підлягає мобілізації-2023

Мобілізації підлягають не всі, є численні виключення, наприклад, за станом здоров'я. Список хвороб, з якими не мобілізовуватимуть чоловіків, регулярно розширюється. Там, зокрема, хворі на СНІД, гепатит, туберкульоз та інші тяжкі захворювання.

Не підлягатимуть мобілізації ті, хто нещодавно переніс операцію чи має значні деформації кісток. Не призиватимуть на службу тих, хто відбуває покарання за тяжкі злочини або ж ті, що вже відбули це покарання.

Список категорій людей, який мають право на відстрочку служби з серпня 2023 року був розширений. Нині він включає такі категорії громадян:

Працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Багатодітні батьки та батьки-одинаки.

Особи з інвалідністю I – III груп, а також люди, що є опікунами осіб з інвалідністю / недієздатних осіб.

Чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією.

Особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та названих батьків.

Особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами / інвалідністю I-II груп, та які потребують постійного догляду.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони.

Особи, які втратили (смерть / зникли безвісти) близьких родичів під час їхньої участі у Антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

Цей список не є вичерпним і не охоплює всі категорії та особливості випадків тих, хто звільняється від мобілізації відповідно статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Робота над помилками

Мобілізація – надзвичайно масштабний і складний процес. Безумовно, не все може йти гладко. Але міцність і надійність системи визначається не помилками, а здатністю на них реагувати та розв'язувати проблеми.

Президент Зеленський визнав наявність помилок і проблем мобілізації, а головне – пообіцяв їх вирішити та вжити конкретних заходів.

Мені здається, що дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. Тому питання військкоматів дуже важливе, питання ВЛК (військово-лікарських комісій) дуже важливе, треба пришвидшити процеси, навести порядок, а потім вже починати розмову, щоб збільшувати, як, ким і чим,

– Зеленський 23 серпня окреслює комплекс заходів щодо оптимізації роботи ВЛК і ТЦК та СП.

За ініціативою президента та відповідно до рішень РНБО в Україні почалася перевірка усіх ТЦК та СП, більшість військкомів втратили посади, а деякі опинилися під судом як викриті корупціонери.

Найвідомішим з них став вже колишній одеський військком Євген Борисов – фактичний власник вілли в Іспанії вартістю в 3,7 мільйона євро. На жаль, Борисов – не одиничний приклад, корупція набула системного характеру.

Також, відповідно до указу Президента, будуть перевірені усі рішення Військово-лікарських комісій, починаючи з 24 лютого 2023 року. Зробити це буде непросто, адже потрібно перевірити реальні тонни документів, а після перевірки та знайдених порушень кожне має бути розслідуване та повинно отримати юридичну оцінку. Але іншого виходу немає – така ціна вже скоєних помилок.

Саме завдяки нечистим на руку військкомам, жадібним до грошей лікарям і ухилянтам, які ладні платити тисячі доларів, аби уникнути конституційного обов'язку, маємо кричущі випадки, коли абсолютно здорових і кремезних чоловіків "списують" через "гостру реакцію на стрес" чи інші вигадані причини, натомість служити відправляють інвалідів чи людей передпенсійного віку з букетом хвороб.

Таких випадків небагато, але вони часто тиражуються в ЗМІ чи соцмережах. Звісно, це просто подарунок для російської пропаганди.

Нині Україна вживає заходів з неповторення таких помилок у майбутньому. Головним інструментом тут є усунення "людського фактора" та зменшення бюрократії.

Що передбачає реформа роботи ВЛК

прискорення впровадження у військових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС);

запровадження електронних черг;

використання електронного документообігу в процесах ВЛК;

перегляд кількості комісій;

сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.

Ще в січні 2023 року голова Мінцифри Михайло Федоров заявив про поступову

Новий міністр оборони Рустем Умєров назвав діджиталізацію одним із головних завдань роботи міністерства та зобов'язався здійснити реформу.

ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Digital. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати,

– Рустем Умєров обіцяє Digital-зміни на засіданні уряду 6 вересня 2023 року.

Які зміни обіцяє міністр

електронний військовий квиток

єдиний реєстр призовників

цифровізація ВЛК і шпиталів.

Чиновники у процесі реалізації реформ чекають взаємності і від громадян. Вони закликають бути свідомими і частіше навідуватись до власних ТЦК та СП.

Основне, до чого ми закликаємо – це просто прийти до територіальних центрів комплектування і оновити свої дані. Це геть не означає, що людина після цього буде мобілізована або її візьмуть на олівець. Це звичайна процедура. Якщо людина оновить свої дані, це полегшить роботу ТЦК, прибере частину корупційних ризиків,

– заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповідає про інформаційну кампанію "Оновлюй дані в ТЦК".

Що робити з 40-річними студентами

Намагається закривати шпарини для ухилянтів не лише Міноборони та Мінцифри. Цим процесом нині активно займається Міністерство освіти та особисто міністр Оксен Лісовий. Нині його відомство працює над скасуванням відстрочки від мобілізації для студентів старше 30 років.

Якщо подивитися на цифри, то маємо плюс 55 тисяч студентів-чоловіків старше за 25 років у 2022 році – в порівнянні з 2021, зокрема плюс 33 тисячі на магістерському рівні. Водночас такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти,

– Оксен Лісовий про проблему зі студентами-ухилянтами.

Наявність лазівки для ухилянтів у системі вищої освіти аномально збільшила кількість 40-річних студентів, які раптом згадали, що колись недовчились або ж різко захотіли отримати другу вищу освіту. Єдиною справжньою причиною такої раптової жаги до знань є бажання отримання відстрочки від проходження військової служби. Нині закон на їхньому боці, але закон писався у мирний час і нині, коли Україна веде війну за власне виживання, має бути змінений.

Нині відповідний законопроєкт чекає на розгляд у Верховній Раді. Але перспективи його ухвалення не надто райдужні. Річ у тім, що право на освіту зафіксоване в Конституції, яку не можна міняти, коли в країні запроваджено воєнний стан. Також закон не має зворотної сили, а тому, навіть у разі ухвалення не може стосуватися тих 40-річних студентів, які вже "гризуть граніт науки".

Право на освіту – гарантоване Конституцією України. І всі охочі й надалі зможуть його реалізовувати. Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов'язку – не про чесність і не про гідність,

– міністр освіти Лісовий розповідає про баланс між правом на освіту і конституційним обов'язком по захисту батьківщини.

Схоже, що в цій ситуації коса найшла на камінь і тому ВНЗ доведеться розв'язувати питання з кожним із студентів в індивідуальному порядку, міністру – запастися терпінням, а військкомам чекати на поповнення за підсумками навчальних сесій.

Мобілізація жінок

З жовтня 2023 року в Україні почнеться реалізація процесу справжньої рівноправності чоловіків і жінок. Відтепер жінки медичних спеціальностей мають ставати на військовий облік за необхідності можуть бути мобілізовані до війська.

Втім, наразі діє 3-річна відстрочка, що фактично перетворює процес на "облік за власним бажанням". Але це, хоч і невеликий, але також успіх, що символізує початок великого шляху.

Детальніше про це читайте тут Чи випускатимуть за кордон і хто має право на відстрочку: все про військовий облік жінок

Яка ситуація з виїздом за кордон?

24 лютого через воєнний стан виїзд з України за кордон заборонили чоловікам від 18 до 60 років. З жовтня 2023 року до цього переліку додадуться жінки-медики, які перебувають на військовому обліку. Також обмеження на виїзд розповсюджуються на жінок, які обіймають посади в уряді, та народних депутатів.

На час дії воєнного стану питання перетину кордону громадянами України регулюється постановою Кабінету Міністрів України № 57. Відповідно, виїжджати за територію країни можуть такі військовозобов'язані чоловіки:

ті, хто з медичних причин отримали дозвіл на виїзд (через стан здоров’я)

за сімейними обставинами

за професією

з метою допомоги ЗСУ

держслужбовці (після серії яскравих відпусток і гучних скандалів процес виїзду для представників цієї категорії суттєво ускладнено).

При цьому наразі за межами України вже перебувають мільйони українців, за різними оцінками – від 5 мільйонів людей. Здебільшого це жінки, діти та особи похилого віку, втім, є й чимало чоловіків, які не мають протипоказань до військової служби та мобілізації.

До теми Перетин кордону та російські ІПСО: хто поширює фейки про заборону виїзду 17-річним юнакам

Багатьом із них вдалося виїхати за межі України під надуманими приводами. Від початку повномасштабного вторгнення десятки тисяч українських чоловіків нелегально виїхали з країни, чимало з них – завдяки хабарям. Українська влада про них не забула і шукає варіанти, як повернути "ухилянтів".

Представник президента у парламенті Федір Веніславський запропонував започаткувати процес екстрадиції. Але тут слід розуміти, що процес цей складний і клопіткий.Для екстрадиції громадянина України з території інших держав необхідно, щоб було зареєстроване кримінальне провадження, а конкретна особа – отримала статус підозрюваного у кримінальних діях (тобто потрібно зафіксувати факт порушення –саме для цього й здійснюється, до прикладу, перевірка всіх рішень ВЛК).

Цікаво, що процес екстрадиції ще на запустили, а на нього вже є реакція інших країн. Так, представники Чехії, Угорщини, Австрії та Німеччини вже заявили, що не збираються видавати "ухилянтів", оскільки це суперечить їхнім внутрішнім законам.

А в Польщі наголосили, що видача можлива, але виключно з дотриманням усіх правил екстрадиції. Фактично це означає, що процес буде тривалим. Втім, рішучість заяв представників влади вказує на те, що вони готові пройти цей шлях до кінця.