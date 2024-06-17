Можуть зібрати приблизно 4 тисячі добровольців, – Малюська про першу хвилю мобілізації в'язнів

В Україні триває перша хвиля мобілізації в’язнів. В уряді сподіваються, що так вдасться зібрати приблизно 4 тисячі добровольців.

Міністр юстиції України Дмитро Малюська розповів, що не всі засуджені відповідають вимогам мобілізації. А ті, кого все ж мобілізують, приєднаються до десантно-штурмових бригад, які беруть участь у найбільш смертоносних боях.

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Українські в'язні мотивовані воювати

Попри те, що український парламент схвалив новий закон про мобілізацію, в Україні досі недостатньо солдатів.

Через таку критичну нестачу піхоти на передовій Україна була змушена вдатися до звільнення засуджених. За словами Малюськи, уже понад 2750 чоловіків були звільнені з українських в'язниць з травня 2024 року.

Він пояснив, що обмеження, за якими в'язнів буду брати лише до десантно-штурмових бригад, відображає найбільш нагальні потреби України. Міністр очікує, що щонайменше 4 тисячі чоловіків будуть добровольцями у першій хвилі мобілізації. Наразі вони відбуватимуть службу лише у частинах, які повністю сформовані із колишніх в’язнів.

"Мотивація наших в’язнів сильніша, ніж у наших звичайних солдатів. Їхнє звільнення – це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку", – сказав Малюська під час відвідин однієї із в’язниць, звідки мобілізувалися майже 100 осіб.

Так, серед мобілізованих є 28-річний колишній ув'язнений Дмитро, якого засудили за крадіжку телефона. Він був одружений і мав двох дітей, але його дружина та діти 2 та 7 років загинули під час авіаудару по їхньому житловому будинку в Ізюмі у квітні 2022 року.

Помста за їхню смерть на війні мотивує мене,

– сказав чоловік.

Українські чиновники зауважують, що програма звільнення з в'язниць є конституційною, етичною та практичною під час війни, враховуючи, що тисячі чоловіків бойового віку сидять за ґратами замість того, щоб воювати на фронті. Засуджені будуть залучатися лише до офіційної армії та отримуватимуть ті ж пільги, що й кадрові солдати.

Що відомо про мобілізацію ув'язнених в Україні