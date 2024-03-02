Мобілізація засуджених: Веніславський назвав категорії, які можуть піти на фронт
Джерело:РБК-Україна
В Україні триває розгляд правок щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, частина з них пропонує дозволити засудженим долучатися до Збройних Сил.
Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поділився деталями щодо цього питання. Він зазначив, що справді, військова служба для засуджених можлива.
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Призов засуджених
Федір Веніславський розповів, що вони працюють над тим, щоб у новому законопроєкті про мобілізацію, засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його у в'язниці, змогли бути мобілізовані, а також взяті на військовий облік. Це стосується й українців, які засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі.
Водночас розглядають й іншу категорію – осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, якщо вони не засуджені за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини і деяких інших найбільш чутливих злочинів.
Ці категорії з урахуванням зазначених виключень зможуть вступити на військову службу під час мобілізації у військовий час за їхньої згодою,
– констатував Веніславський.
Він додав, що у разі, якщо такі особи виявлять бажання проходити службу – держава надасть їм таку можливість.
Мобілізація в Україні
- Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, що розгляд законопроєкт про мобілізацію наразі проходить через обговорення Комітету. Найоптимістичнішим варіантом є той, де проєкт закону винесуть на друге читання у Раду до кінця березня.
- У новий законопроєкт про мобілізацію народні депутати подали 3 776 правок в електронному вигляді та ще приблизно 500 правок – вручну. Їх усі незабаром повинні внести до порівняльної таблиці.
- Під час розгляду Комітетом деякі пункти викликали запеклу дискусію. Зокрема, врешті-решт профільний комітет відхилив електронні повістки. При цьому реєстрація в електронному кабінеті призовника залишиться як право, а не як обов'язок.