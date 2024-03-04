Мобілізація засуджених: у Мін'юсті відповіли, чи будуть скорочувати термін відбування покарання

Рада схвалила у першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію. Розглядають можливість залучення до війська засуджених осіб.

Чи скорочуватимуть термін відбування покарання ув'язненим, які стали на захист України, відповів міністр юстиції Денис Малюська.

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Чи будуть скорочувати термін відбування покарання

Очільник Мін'юсту зазначив, що оптимальним було б зарахування служби в певних пропорціях до відбутого покарання.

Гарне виконання своїх обов'язків як військового та певні досягнення – це цілком мав би бути фактор для того, щоб суд або скорочував, або звільняв від відбування покарання, навіть якщо строки ще не вичерпались,

– підкреслив Малюська.

Додав, це можливий шанс ув'язненим показати, що вони ресоціалізувалися, є безпечними, воюють і перебувають на одному боці з усіма нами.

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Які категорії засуджених можуть долучитися до ЗСУ