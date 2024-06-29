Мобілізація жінок з 1 липня: кому загрожує штраф 17 тисяч гривень та як його уникнути

Згідно з законом про мобілізацію окремі категорії жінок є військовозобов'язаними. Саме тому вони зобов'язані стати на облік та оновити свої дані.

Українкам медичних спеціальностей, що не зроблять цього, загрожує штраф від 17 тисяч гривень. Однак важливо, що мобілізація жінок лишається добровільною.

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Військовий облік жінок

З 1 липня правила обліку жінок залишаються незмінними. Військовозобов'язаними є жінки-медики таких спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Вони повинні стати на військовий облік та отримати приписне свідоцтво – без нього вони не зможуть влаштуватися на роботу. Окрім цього, такі категорії жінок мають оновити свої дані згідно з загальними вимогами – тобто до 16 липня.

Якщо вони цього не зроблять, то їм нарівні з чоловіками загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Їхні роботодавці також зобов'язані контролювати постановку співробітниць на облік.

Жінкам, виключеним з військового обліку, можна не оновлювати дані.

Жінки офіційно стають на облік або під час здобуття медичної освіти в навчальному закладі, або при працевлаштуванні. Для цього вони зобов'язані пройти попередній медичний огляд.