Мобілізація у лютому: чи можуть бути призвані жінки

З 1 жовтня 2023 року в Україні став обов'язковим військовий облік для жінок. Однак, йдеться лише про деякі професії.

Чи можуть мобілізувати жінок під час повномасштабної війни, що треба знати про військовий облік, пише 24 Канал.

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Мобілізація жінок: що варто знати

Жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я, можуть бути мобілізовані до лав Сил оборони. Однак, виключно добровільно.

Зверніть увагу! Наразі обов'язковий військовий облік стосується лише тих жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності. Перелік 12 професій або спеціальностей можна переглянути тут.

Окрім того, закон передбачає 3-річну відстрочку. Проте важливо розуміти, що ніхто не забороняє мобілізуватися добровільно.

Новий законопроєкт про мобілізацію: чого чекати

Кабінет Міністрів 30 січня вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт. У ньому чітко прописано, кого саме з жінок можуть залучати на службу під час мобілізації.

Зауважимо, що про зміни в проєкті не йдеться. Важливо знати, що: