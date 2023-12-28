Чи мобілізовуватимуть жінок до ЗСУ: що говорить новий законопроєкт
У мережі поширюють наратив, що буцімто українських жінок будуть мобілізовувати до лав Збройних Сил України. Однак ця інформація не відповідає дійсності.
Інформаційна хвиля щодо мобілізації жінок в Україні в армію розгорнулася після того, як Кабмін вніс у Верховну Раду законопроєкт стосовно змін у мобілізаційному процесі. Чи дійсно з прийняттям цього проєкту українські жінки повинні будуть піти на фронт – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що мовиться про мобілізацію жінок у новому законопроєкті
У новому законопроєкті про зміни мобілізації на 22 – 23 сторінці зазначено, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.
Крім того, в ініціативі зазначено, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням.
Водночас у законопроєкті чітко прописано, що жінки, які не перебувають на військовому обліку і вирішили вступити на військову службу за контрактом, укладають контракт про проходження військової служби за контрактом. Це робиться лише за власним бажанням жінки.
Що мовиться у новому законопроєкті про мобілізацію жінок / Документ проєкту закону
Тобто про загальну мобілізацію українських жінок у новому законопроєкті не мовиться. Тому наратив про те, що всі жінки в Україні мусять вставати на військовий облік і їх обов'язково відправлятимуть на фронт — лише фейк і відлуння російської пропаганди.
Зеленський відповів, чи мобілізовуватимуть жінок у ЗСУ
- Володимир Зеленський під час своєї пресконференції 19 грудня відповів на питання, чи мобілізовуватимуть в Україні жінок. Президент зазначив, що не підтримав би цю ініціативу на законодавчому рівні.
- Глава держави наголосив, що якщо йому на стіл покладуть подібний законопроєкт – він його не підпише. Тому найближчим часом мобілізацію жінок не планують.
- У Центрі протидії дезінформації також спростували фейк росіян щодо мобілізації жінок після того, як Міноборони України повідомило про випуск жіночого варіанту бронежилета. Там зазначили, що подібні бронежилети потрібні військовослужбовицям, які нині воюють на фронті.