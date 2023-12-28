Чи мобілізовуватимуть жінок до ЗСУ: що говорить новий законопроєкт

У мережі поширюють наратив, що буцімто українських жінок будуть мобілізовувати до лав Збройних Сил України. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Інформаційна хвиля щодо мобілізації жінок в Україні в армію розгорнулася після того, як Кабмін вніс у Верховну Раду законопроєкт стосовно змін у мобілізаційному процесі. Чи дійсно з прийняттям цього проєкту українські жінки повинні будуть піти на фронт – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що мовиться про мобілізацію жінок у новому законопроєкті

У новому законопроєкті про зміни мобілізації на 22 – 23 сторінці зазначено, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Крім того, в ініціативі зазначено, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням.

Водночас у законопроєкті чітко прописано, що жінки, які не перебувають на військовому обліку і вирішили вступити на військову службу за контрактом, укладають контракт про проходження військової служби за контрактом. Це робиться лише за власним бажанням жінки.

Що мовиться у новому законопроєкті про мобілізацію жінок / Документ проєкту закону

Тобто про загальну мобілізацію українських жінок у новому законопроєкті не мовиться. Тому наратив про те, що всі жінки в Україні мусять вставати на військовий облік і їх обов'язково відправлятимуть на фронт — лише фейк і відлуння російської пропаганди.

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