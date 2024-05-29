Які серйозні ризики є у процесі мобілізації ув'язнених

Більше як 3 тисяч засуджених вже написали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для служби в армії. Хоч, можливо, кількісно вони підсилять ЗСУ, проте невідомо, як поводитимуться ув'язнені за межами в'язниць.

Про небезпеку, пов'язану з мобілізацією засуджених 24 Каналу розповів Владислав Селезньов – військовий експерт. Нагадаємо, що мобілізовані засуджені нестимуть службу у штурмових підрозділах. Наразі ж мобілізовані особи не беруть участь у бойових діях, адже проходять підготовку.

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Ризики мобілізації ув'язнених

Понад 600 ув'язнених вийшло з в'язниць та приєдналися до Сил оборони в рамках мобілізації, про що повідомив міністр юстиції України Денис Малюська. Він зазначив, що його відомство спостерігає за дотриманням норм мобілізації ув'язнених.

Є низка ризиків, на які пов'язані з цим процесом.

Це надзвичайно важкий контингент, з якими раніше я працював. Ганебне явище дідівщина, відколи субкультура в'язниць потрапила в армійське середовище, дісталося нам "у спадок" від Радянського Союзу. Дуже не хочу, щоб дідівщина, яка вже була викорінена у сучасній українській армії, знову повернулася у наше військо, бо це насправді серйозна проблема,

– наголосив Владислав Селезньов.

В Україні, перед ухваленням законопроєкту про засудження мобілізованих, напрацювали певний порядок та правила, як проходитиме процедура. Однак, військовий експерт вважає, що проблеми усе одно виникатимуть.

"Думаю, ми матимемо більше клопотів, ніж реального зиску від того, що до лав українського війська долучатимуться колишні ув'язнені. До того ж є дискусія у питанні, чому стільки ув'язнених зголосилося піти у ЗСУ", – додав Селезньов.

Зараз у закладах виправної системи України перебуває близько 46 тисяч осіб – частина з них перебуває у слідчих ізоляторах. Річ у тім, що на початку повномасштабного вторгнення лише 363 засуджених відгукнулося на заклик Володимира Зеленського захищати країну – коли буквально стояло питання її виживання.

"Мабуть, це саме той відсоток, який був готовий серед ув'язнених взятися за зброю для того, щоб захищати Україну. З якими міркуваннями нині йдуть ув'язнені до війська – незрозуміло. Але я не виключаю, що деякий відсоток з тих, хто вийде з в'язниць, просто намагається уникнути подальшого покарання", – підсумував військовий експерт.

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