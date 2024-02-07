Скільки в Україні триватимуть мобілізація та воєнний стан

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на кілька місяців. Народний депутат відповів, до якого числа вони триватимуть.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що 6 лютого Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації.

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На скільки продовжили мобілізацію в Україні

Воєнний стан продовжили ще на 90 днів. Це вже 10 голосування Ради щодо воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення.

Починаючи з 14 лютого, воєнний стан та мобілізація триватимуть до 13 травня 2024 року. Однак, найімовірніше, їх знову продовжать, якщо до того часу не закінчиться війна.

Цікаво, що за продовження воєнного стану проголосували більше нардепів, ніж за продовження мобілізації. 335 та 323 відповідно.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада також підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт про посилення мобілізації. Далі є 14 днів на внесення правок. Після цього законопроєкт розглядатимуть у другому читанні.

Які види повісток зараз можна отримати

Нагадаємо, що під час воєнного стану в Україні вручають 3 види повісток: для уточнення даних, на проходження ВЛК та мобілізаційне розпорядження, якщо медкомісія визнала людину придатним для військової служби. Строкової служби зараз немає, тож таких повісток не видають.

Наголосимо, що наразі повістку мають право вручати лише:

представники ТЦК та СП,

представники органів місцевого самоврядування,

керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування,

керівники закладів освіти й управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ).

Поліція та прикордонники не мають таких повноважень.