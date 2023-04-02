Дізнався про гибель рідних на війні: у Росії мобілізований взяв у заручники 10 військових

Росіяни все більше стикаються з наслідками кривавої війни проти України. Так, один з російських мобілізованих взяв у заручники військових, адже дізнався, що на війні загинули його родичі.

Як повідомляють російські медіа, інцидент стався у селі Плавна в Брянській області, пише 24 Канал. Мобілізований взяв у заручники близько 10 військових.

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У заручниках мобілізованого були офіцери

35-річний мобілізований із Самарської області дізнався про загибель на війні в Україні своїх племінників, після чого взяв у заручники трьох офіцерів і від трьох до п'яти мобілізованих.

Він взяв військових у заручники у місцевому будинку культури. Мобілізований був озброєний автоматом, також у нього були гранати, які він погрожував застосувати в разі потреби. Жодних вимог чоловік не висував.

Повідомляється, що поліція оточила будинок культури і знайшла перемовника. З мобілізованим спробував домовитися командир його військової частини.

Через годину йому це вдалося – мобілізований відпустив заручників і здався. Яка доля чекає мобілізованого із Самарської області – наразі не повідомляється.

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