Закон про мобілізацію: чи можуть призвати чоловіка з 3 групою інвалідності

Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Там прописано питання щодо того, чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю.

Зокрема, закон передбачає, чи можна мобілізувати людей з інвалідністю. Адже там прописано, що чоловіки призовного віку мають оновити дані протягом 60 днів з 18 травня 2024 року.

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Чи можуть мобілізувати чоловіків з 3 групою інвалідності

Стаття 23 нового закону про мобілізацію передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов'язані, які:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я на термін 6 – 12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Однак такі люди можуть мобілізуватись добровільно за власним бажанням, підписавши контракт.

Які військовозобов'язані з інвалідністю мають пройти ВЛК

Новий закон передбачає, що чоловіки з 18 до 50 років, які вперше отримали інвалідність 2 або 3 групи після 24 лютого 2022 року й до набуття чинності закону про мобілізацію, мають пройти перевірку рішень медико-соціальної експертної комісії.

Проте не будуть знову перевіряти військовозобов'язаних чоловіків з інвалідністю, які:

мають інвалідність II та III груп в порядку підвищення або зменшення групи інвалідності,

отримали інвалідність також/або за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни,

мають інвалідність через відсутність кінцівок (кистей рук, стоп ніг, одного із парних органів),

мають онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення чи психрозлади, церебральний параліч, паралітичні синдроми через інвалідність з дитинства.

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Що кажуть про повторну ВЛК у Міноборони

У травні речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів в ефірі телемарафону, що у випадку, якщо у багатьох чоловіків призовного віку інвалідність не підтвердиться, то на це зверне увагу поліція.

Проте в міністерстві не сподіваються на великий призовний потенціал цих людей.

Про те, що там величезний мобілізаційний потенціал, напевно, про це говорити не доводиться. Якийсь відсоток можна буде залучити до служби в Силах оборони, але, перш за все, мені здається, що треба мотивувати тих, хто готовий і тих, хто сумнівається, але розуміє потребу захищати Батьківщину,

– запевнив речник міністерства.

Варто також додати, що в Міністерстві охорони здоров'я закликали наразі самостійно не з'являтися на повторний медогляд усім, кому був встановлений статус інвалідності після 24 лютого 2024 року.

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