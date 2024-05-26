Закон про мобілізацію: чи можуть призвати чоловіка з 3 групою інвалідності
Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Там прописано питання щодо того, чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю.
Зокрема, закон передбачає, чи можна мобілізувати людей з інвалідністю. Адже там прописано, що чоловіки призовного віку мають оновити дані протягом 60 днів з 18 травня 2024 року.
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Чи можуть мобілізувати чоловіків з 3 групою інвалідності
Стаття 23 нового закону про мобілізацію передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов'язані, які:
- визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;
- відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я на термін 6 – 12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).
Однак такі люди можуть мобілізуватись добровільно за власним бажанням, підписавши контракт.
Які військовозобов'язані з інвалідністю мають пройти ВЛК
Новий закон передбачає, що чоловіки з 18 до 50 років, які вперше отримали інвалідність 2 або 3 групи після 24 лютого 2022 року й до набуття чинності закону про мобілізацію, мають пройти перевірку рішень медико-соціальної експертної комісії.
Проте не будуть знову перевіряти військовозобов'язаних чоловіків з інвалідністю, які:
- мають інвалідність II та III груп в порядку підвищення або зменшення групи інвалідності,
- отримали інвалідність також/або за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни,
- мають інвалідність через відсутність кінцівок (кистей рук, стоп ніг, одного із парних органів),
- мають онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення чи психрозлади, церебральний параліч, паралітичні синдроми через інвалідність з дитинства.
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Що кажуть про повторну ВЛК у Міноборони
У травні речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів в ефірі телемарафону, що у випадку, якщо у багатьох чоловіків призовного віку інвалідність не підтвердиться, то на це зверне увагу поліція.
Проте в міністерстві не сподіваються на великий призовний потенціал цих людей.
Про те, що там величезний мобілізаційний потенціал, напевно, про це говорити не доводиться. Якийсь відсоток можна буде залучити до служби в Силах оборони, але, перш за все, мені здається, що треба мотивувати тих, хто готовий і тих, хто сумнівається, але розуміє потребу захищати Батьківщину,
– запевнив речник міністерства.
Варто також додати, що в Міністерстві охорони здоров'я закликали наразі самостійно не з'являтися на повторний медогляд усім, кому був встановлений статус інвалідності після 24 лютого 2024 року.
В Україні скасували статус "обмежено придатних"
- З 4 травня 2024 року в Україні скасували статус "обмежено придатний". Тепер будуть або придатні, або придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах, тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення, непридатні з переоглядом через 6 – 12 місяців, непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.
- Тепер всі обмежено придатні мають також пройти повторну військово-лікарську комісію, де вирішать, до якої нової категорії їх віднести.
- Наприкінці квітні 2024 року Міноборони оновило наказ про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Там прописано, чи чоловік призовного віку придатний, непридатний чи придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони.