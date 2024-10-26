Чоловіка мобілізували після того, як його пес загриз чорного лебедя у міському парку
Джерело:Українська правда. Життя
Кілька днів тому користувачів мережі приголомшило жахливе відео. На ньому хаскі загризла чорного лебедя. Господар собаки не зміг стримати тварину. Тепер стало відомо, що чоловіка призвали до війська.
У четвер, 24 жовтня, в Івано-Франківську собака у міському парку напав на лебедя на острівці посеред озерця. Тоді поліція склала на 27-річного власника тварини протокол, адже той вигулював пса без повідця. Чоловік вимушений сплатити штраф і компенсувати парку втрату лебедя, який коштував понад 14 тисяч гривень.
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Мобілізували після "промаху" пса
Ця історія викликала велике обурення у суспільстві. Того ж дня, коли стався інцидент, мер міста Руслан Марцінків в етері ТРК "Вежа" розповів, що власника собаки мобілізували до війська.
"Ця людина була ухилянтом. Вона сьогодні потрапила до лав ЗСУ",
– повідомив чиновник.
До слова, у "Центрі розвитку міста та рекреації" кажуть, що неодноразово робили цьому чоловікові зауваження через порушення правил вигулу собак, але він реагував агресивно.
Нагадаємо, що у Києві затримано 3 посадовців Голосіївського РТЦК та 3 цивільних, які допомогли ухилитися від мобілізації понад 1000 чоловікам.