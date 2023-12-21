Триває обговорення, – Умєров заявив про плани призвати українських чоловіків, що за кордоном

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що триває обговорення щодо того, щоб мобілізувати українських чоловіків, які живуть за кордоном. Ці плани посадовець хоче реалізувати у 2024 році.

Глава Міноборони запевнив, що чоловікам призовного віку потрібно буде з'явитися до призовних пунктів Збройних Сил України. Відповідну інформацію посадовець розповів іноземним ЗМІ, пише 24 Канал.

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Що відомо про мобілізацію чоловіків за кордоном

Рустем Умєров розповів Welt, що українські чоловіки у віці 18 – 60 років повинні будуть прийти до призовних пунктів ЗСУ. Міністр натякнув, що в протилежному випадку будуть санкції.

Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно… Ми хочемо справедливості для всіх, бо йдеться про нашу власну країну. Ми надішлемо їм запрошення,

– заявив Рустем Умєров виданню Bild.

За словами міністра, важливо, як військові будуть навчені та оснащені, де і коли вони будуть служити та коли їх демобілізують.

Очільник українського Міноборони додав, що для новобранців будуть варіанти вибору залежно від їхніх здібностей.

Зеленський розповідав про мобілізацію 450 – 500 тисяч

Володимир Зеленський на пресконференції 19 грудня заявив, що Генштаб ЗСУ на Ставці повідомив про те, що їм потрібно додатково мобілізувати 450 – 500 тисяч українських чоловіків призовного віку.

Президент України зазначив, що це доволі серйозна цифра і йому потрібно більше аргументів, для того, щоб підтримати цей напрямок.

За словами українського лідера, для мобілізації такої кількості людей потрібно додаткові 500 мільярдів гривень. Щодо цього прем'єр-міністр та міністр економіки мають відповісти, де наша держава роздобуде цю суму. Адже 1 воїн – це 6 людей у цивільному житті, які сплачують податки. Тобто нам треба знайти три мільйони до того числа, що у нас є – плюс три мільйони платників податків від січня.

: У Міноборони заявили, що ЗМІ не правильно подали слова Умєрова про мобілізацію чоловіків з-за кордону. За словами, начальника управління преси та інформації Міноборони Ілларіона Павлюка, жодних обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.