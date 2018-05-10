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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Модель Жизель Бюндхен з чоловіком продають квартиру в Нью-Йорку: розкішні фото апартаментів

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Екс-кохана Леонардо Ді Капріо – модель Victoria's Secret Жизель Бюндхен – продає сімейне помешкання в Нью-Йорку. За елітне житло подружжя планує отримати майже 14 мільйонів доларів.

Жизель Бюндхен та спортсмен Том Брейді, які одружились у 2009 році, вирішили продати розкішну квартиру в Нью-Йорку. Про це повідомляє The Daily Mail

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За інформацією ЗМІ, пара придбала помешкання ще в 2013 році за 14 мільйонів доларів. Модель та гравець американського футболу не жили в елітній квартирі, а здавали її в оренду на 45 тисяч доларів на місяць. 

Розкішні апартаменти розташовані на 48 поверсі. Вигляд з вікна помешкання виходить на славнозвісний Емпайр-Стейт-Білдінг. Загалом квартира має 3310 квадратних фунтів. В елітне житло входять 4 спальні, 3 ванні кімнати, простора кухня та бібліотека. Мешканці будинку мають спільний спортивний зал і басейн. Інтер'єр квартири зроблений в стилі "шкіряної розкоші" дизайнера Пітера Марино.

Теги: LifeStyle Мода Фотоновини Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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