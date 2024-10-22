Моді обійняв Путіна під час БРІКСу та обіцяв "сприяти вирішенню конфлікту" з Україною

У Росії розпочався саміт БРІКС, який триватиме з 22 по 24 жовтня. Путін зустрівся з Моді, ба більше – обійняв його. 24 Канал розкаже деталі.

Політологи указують, що на початках в БРІКС грала першу скрипку Росія, але тепер останнє слово за Китаєм. В Індії також сильні позиції.

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Як пройшла зустріч Путіна та Моді

З приводу конфлікту між Росією та Україною, що триває, ми регулярно перебуваємо в контакті. Ми вважаємо, що проблеми мають вирішуватись мирний спосіб. І ми повністю підтримуємо якнайшвидше відновлення миру та стабільності. В усіх наших зусиллях ми віддаємо пріоритет людству,

– сказав прем'єр Індії.

Кумедно, але Путін забув, що його промову мають перекладати. Щоб згладити враження, він пожартував: "У нас такі стосунки, що я думав, ви і так усе зрозумієте".

Обійми Путіна та Моді: дивіться відео

Пропагандисти вбачають у цьому жесті символ міцної дружби. Про "мир-дружбу-кукурудзу" під час зустрічі говорили обидві сторони.

Моді навіть дублював свої дописи в соцмережі Х російською мовою. Він писав про "ні з чим не порівнянний зв'язок", а сам саміт назвав дуже важливим.

"Обговорення на ньому допоможуть зробити нашу планету кращою", – упевнений прем'єр.

Слід сказати, що це не перші обійми Моді з Путіним. 8 липня, в день удару по Охматдиту, обидва лідери теж обіймалися, що викликало різку критику з боку Володимира Зеленського.