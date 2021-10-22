Могли б мати добрі відносини, – Кулеба назвав умову для України та Росії

Україна та Росія могли б мати добросусідські відносини. Проте для цього у Москві мають зробити певні умови.

Кремль має визнати, що росіяни й українці є окремими народами. Також важливе розуміння того, що суверенність кожної з держав є в пріоритеті.

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"Я переконаний, що ми могли б мати добросусідські відносини з Росією. Проте це вимагає від росіян визнати реальність. Росіяни й українці – це 2 окремі вільні нації, які живуть у власних суверенних державах", – наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дії Москви знищили перспективу взаємин

Кулеба відзначив те, що Росія не хоче визнавати факт суверенності України. Саме тому країна-агресорка напала на Україну 2014 року.

Загинули тисячі українців, а частина території країни виявилася окупована Росією. Такі дії Москви знищили перспективу добросусідських відносин між російськими та українськими народами,

– розповів очільник МЗС.

За словами Кулеба, Україна має самостійно вирішувати свою долю. "Вибір моделі розвитку і союзів", – сказав глава МЗС.

Кулеба також згадав тезу президента Росії Володимира Путіна про те, що українці й росіяни – "одна нація". За його словами, заява російського лідера не відповідає дійсності та є лише імперською фантасмагорією Кремля.

Дмитро Кулеба: останні новини

Кулеба провів зустріч із молдовським колегою Ніку Попеску. Міністри закордонних справ обговорили перспективні напрями співпраці, зокрема те, що Україна потрапить у наступну хвилю розширення ЄС.

МЗС відреагувало на заяву Путіна про додатковий газ через "Північний потік-2". Вони назвали це "шантажем".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до затриманого на Донбасі росіянина Андрія Косяка пустять консула Росії. Такою є вимога міжнародного права.