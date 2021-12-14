Мокрий сніг та ожеледиця скують дороги: в яких регіонах України прогнозують негоду
14 грудня 2021 , 09:30Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У західних областях України 14 грудня прогнозують погіршення погоди. Синоптики попереджають про мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю.
Сухо буде лише на Сході
На решті території України падатиме дощ. На півночі – з мокрим снігом.
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Лише у східних областях не прогнозують ні снігу, ні дощу.
Вітер буде південно-східний швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. У південно-східній частині місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура повітря коливатиметься у межах від 0 до +5 градусів, а у південних областях – +5 – +10 градусів.
Негода в Україні: останні новини
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- 12 грудня на Прикарпатті через сильний снігопад і ожеледицю в області обмежили рух на дорогах.
- У той же день Київ огорнув густий туман. Видимість на дорогах становила 200 – 500 метрів.
- 10 грудня на Одещині пориви шквального вітру становили від 15 до 20 метрів секунду.
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