Молдова – у десятки разів легша ціль для Путіна, ніж Україна, – політолог Саакян

Росіяни вірили, що їм вдасться легко захопити Україну, однак цього не сталось. Втім, Володимир Путін все ще хоче продемонструвати свою "силу".

У Молдові Росії було б легше це зробити. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу заявив політолог Олег Саакян.

Актуально Росіяни лякають мешканців Придністров'я "загрозами з боку України", – Генштаб

За його словами, у випадку України – нам є, що протиставити російським силам. Наша держава не така легка здобич, як здавалось Росії спочатку. Натомість Молдова – це зовсім інший масштаб.

Молдова для Росії – це набагато легше, ніж Україна. У десятки разів,

– наголосив Саакян.

Політолог пояснив, що росіянам знищити Україну не вдалось, а Путіну необхідно продемонструвати "силу." Натомість у Молдові це було б набагато легше. Відповідно, там, як здається Кремлю, можна здобути легку геополітичну перемогу.

Саакян про те, чого боїться Путін: дивіться відео

Саакян оцінив сили Росії у Придністров'ї

На думку Саакяна, якби Молдова разом з Україною ухвалила рішення провести операцію щодо звільнення Придністров'я, угруповування проросійських бойовиків, які зараз там розташовані, не достатньо укомплектовані, аби вистояти.

Придністров'я стало для Росії головним болем,

– додав політолог.

Загострення ситуації у Придністров'ї: коротко