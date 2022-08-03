Допомагали чоловікам втікати з України: Молдова накрила нелегальний бізнес на кордоні

3 серпня 2022 , 01:23
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Джерело:

Tvr Moldova

У Молдові викрили нелегальний бізнес. Зловмисники за гроші допомагали військовозобов'язаним чоловікам тікати з України.

Поліція затримала 4 "бізнесменів" 2 серпня. Раніше чоловік на Закарпатті продавав повістки для виїзду за кордон за 20 тисяч євро.

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У Молдові затримали осіб, які незаконно переправляли людей через кордон

Поліція Молдови затримала 4 осіб на 72 години. Їх підозрюють в:

  • незаконному перетині кордону;
  • організації незаконної міграції;
  • а також корупції.

Відомо, що кожен з учасників групи мав своє завдання.  Правоохоронці пояснили, що в кожного члена злочинного угруповання була своя роль. Частина затриманих:

  • займалася незаконним переправленням чоловіків з України до Молдови;
  • за послуги отримували 3,5 тисячі доларів від кожної людини, якій допомогли перейти кордон.

Коротко про подібні випадки

У Молдові викрили нелегальний бізнес: дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська