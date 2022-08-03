Допомагали чоловікам втікати з України: Молдова накрила нелегальний бізнес на кордоні
3 серпня 2022 , 01:23Читать новость на русском
Джерело:Tvr Moldova
У Молдові викрили нелегальний бізнес. Зловмисники за гроші допомагали військовозобов'язаним чоловікам тікати з України.
Поліція затримала 4 "бізнесменів" 2 серпня. Раніше чоловік на Закарпатті продавав повістки для виїзду за кордон за 20 тисяч євро.
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У Молдові затримали осіб, які незаконно переправляли людей через кордон
Поліція Молдови затримала 4 осіб на 72 години. Їх підозрюють в:
- незаконному перетині кордону;
- організації незаконної міграції;
- а також корупції.
Відомо, що кожен з учасників групи мав своє завдання. Правоохоронці пояснили, що в кожного члена злочинного угруповання була своя роль. Частина затриманих:
- займалася незаконним переправленням чоловіків з України до Молдови;
- за послуги отримували 3,5 тисячі доларів від кожної людини, якій допомогли перейти кордон.
Коротко про подібні випадки
- Ще у квітні 2022 року в нашому МВС повідомили, що затримали жителя Закарпаття, який продавав за 20 тисяч євро військовозобов'язаним довідки для виїзду за кордон. Його змогли затримати правоохоронці.
- Тільки у квітні поліція вже відкрила 102 кримінальних провадження через спроби фальсифікацій документів та незаконного перетинання кордону.
- У березні посадовець львівської лікарні намагався виїхати за кордон. За "пропуск" він запропонував працівникам СБУ хабар 15 тисяч доларів.
У Молдові викрили нелегальний бізнес: дивіться відео