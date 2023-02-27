Ситуація у Молдові загострюється: затримали 2 людей, які здійснювали підривну діяльність
Джерело:Служба розвідки та безпеки Молдови
Служба розвідки та безпеки Молдови виявила двох іноземних громадян, пов'язаних із певними диверсійними центрами за межами країни. Вони хотіли розхитати ситуацію в Республіці.
27 лютого 2023 року в рамках контрінформаційних заходів, спрямованих на виявлення загроз національній безпеці, у Молдові затримали двох іноземців, які мали на меті дестабілізувати ситуацію в країні.
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Що відомо про зловмисників
Служба безпеки Молдови затримала двох чоловіків. Вони збирали дані та інформацію для того, щоб реалізувати план дестабілізації внутрішньої ситуації в країні й насильницьку зміну конституційного ладу Республіки Молдова.
Чоловіки були "замасковані" під простих туристів й не працювали самостійно. Вони координувалися з групою осіб, пов'язаних із мережею змови закордонних експертів з політтехнологій та соціальної інженерії.
Під час перебування у Молдові іноземці ініціювали комплекс інформаційно-диверсійних дій. Зокрема вони обстежили різні місця поблизу державних установ та об'єктів критичної інфраструктури, а також моніторили та документували суспільно-політичні процеси у країні та акції протесту, організовані у столиці певними політичними силами. На жаль, Служби не уточнюють, громадянами якої країни були іноземні шпигуни.
Іноземців депортують
Відповідно до статті 55 абзацу 1 із Закону № 200/2010 про режим іноземців у Республіці Молдова, Служба розвідки та безпеки Генеральної інспекції з міграції оголосила двох зловмисників "небажаними особами" строком на 10 років. З країни їх депортують.
Що зараз відбувається у Молдові
- Раніше Володимир Зеленський попередив президентку Молдови Майю Санду про плани російських спецслужб – окупанти прагнуть знищити Республіку.
- Санду зауважила, що Москва дійсно має план підриву країни. Він передбачає "залучення диверсантів із воєнною підготовкою, закамуфльованих у цивільному одязі, які здійснюватимуть насильницькі дії, напади на деякі державні будівлі та захоплення заручників".
- Тим часом Росія розганяє ІПСО щодо того, що Україна буцімто готується вторгнутися до Придністров'я.
- Пізніше у Санду заявили, що Україна має право вдарити по Придністров'ю, щоб запобігти наступу з окупованої території Молдови.
- Авіакомпанія дійсно могла ухвалити рішення після того, як влада Румунії повідомила Кишинів про те, що виявила "невеликий невпізнаний об'єкт, схожий на повітряну кулю". Тоді рейси припинили на понад 3 години. Сталося це 14 лютого. Але наразі ми очікуємо підтвердження від авіаперевізника щодо польотів до та з Кишинева.
- Тим часом з 14 березня WizzAi призупиняє польоти з та до столиці Молдови. Причиною такого рішення стали "ризики у повітряному просторі" над Кишиневом.