Молдова звинувачує Україну у викраденні Чауса: що кажуть у МЗС

Молдовські правоохоронці закидають державним структурам України причетність до викрадення судді Миколи Чауса. Як реагують у нашому МЗС – читайте далі.

У відомстві звернули увагу на те, що готові до максимальної співпраці з Молдовою у цій справі. Це обговорювали як на рівні очільників МЗС, так і на рівні глав держав.

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Клопотання від правоохоронців Молдови

Про причетність України до викрадення Чауса 23 липня заявив Александр Стояногло, генпрокурор Молдови. Він повідомив, що відповідне розслідування вже завершене.

Наша позиція чітка: усі обставини справи повинно встановити розслідування по лінії правоохоронних органів,

– підкреслили в МЗС України.

Там розповіли, що 12 травня Офіс генпрокурора України отримав від молдовських колег клопотання про правової допомоги у рамках відкритої кримінальної справи. Через декілька днів українська сторона надіслала запит на отримання додаткової інформації, без якої це було б неможливим.

У МЗС заявили про "роль третьої сторони"

Зважаючи на це, в українському МЗС здивовані заявами про завершення розслідування в Молдові в односторонньому порядку. Там не виключили, що могло бути завдання реалізувати гучний політичний процес із заздалегідь визначеним результатом. "Роль третьої сторони у цій ситуації очевидна. Її мета полягає в тому, щоб дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові й спробувати зруйнувати відносини з Україною", – додали у відомстві.

Справа про викрадення Чауса: що варто знати

Чаус тривалий час працював суддею Дніпровського районного суду Києва. У 2016 році його затримали через хабар у 150 тисяч доларів. Після цього чоловік втік у Молдову.

У квітні 2021 року екссуддю начебто викрали посеред Кишинева. Проте у травні Чаус записав відеозвернення, у якому зазначив, що насправді це відбувалося набагато раніше.

Молдовські депутати-соціалісти й взагалі звинуватили у нібито причетності до викрадення Чауса президентку Майю Санду. Політикиня звертатиметься до суду.

Журналіст Юрій Бутусов стверджує, що Чауса начебто утримує Головне управління розвідки Міноборони. Операцію нібито контролює Офіс Президента.

Водночас в українському МЗС вважають, що з'ясувати усі обставини у справі Чауса можна лише за умови повної взаємодії української та молдовської сторін.