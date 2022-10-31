Падіння ракети у Молдові: з країни висилають російського посла

31 жовтня 2022 , 20:01
Читать новость на русском

Джерело:

МЗС Молдови

Молдова оголосила персоною нон грата посла Росії в Кишиневі. Перед цим українська ППО збила російську ракету, що впала на півночі Молдови.

Так, МЗС Молдови вирішило оголосити персоною нон грата російського дипломата Олега Васнєцова. Його висилають з країни.

До речі Міноборони Молдови не зафіксувало порушення повітряного простору країни російською ракетою

Відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні відносини МЗС ухвалило таке рішення,
– мовиться у повідомленні.

До речі, російські ЗМІ писали, що в МЗС Росії видали зворотну заяву. Мовляв, Москва готує  відповідь на висилку дипломата.

Загрози для Молдови зростають

Російську сторону повідомили про це вдень 31 жовтня, коли посла викликали до штаб-квартири МЗС Молдови. Дипломату також наголосили, що ракетні удари по Україні "продовжують посилювати безпекові ризики".

Громадяни Молдови "дедалі більше відчувають на собі наслідки війни". Атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують загрози для енергетичної безпеки країни.

Що відомо про падіння ракети в Молдові

Зверніть увагу! Загалом вранці 31 жовтня росіяни випустили по Україні понад 50 ракет з літаків стратегічної авіації Ту-95 і Ту-160. Наші сили ППО збили 44 з них.

Детальніше – що відомо про падіння ракети в Молдові: відео

 

Автор: Ольга Музика