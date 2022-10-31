Падіння ракети у Молдові: з країни висилають російського посла

Молдова оголосила персоною нон грата посла Росії в Кишиневі. Перед цим українська ППО збила російську ракету, що впала на півночі Молдови.

Так, МЗС Молдови вирішило оголосити персоною нон грата російського дипломата Олега Васнєцова. Його висилають з країни.

До речі Міноборони Молдови не зафіксувало порушення повітряного простору країни російською ракетою

Відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні відносини МЗС ухвалило таке рішення,

– мовиться у повідомленні.

До речі, російські ЗМІ писали, що в МЗС Росії видали зворотну заяву. Мовляв, Москва готує відповідь на висилку дипломата.

Загрози для Молдови зростають

Російську сторону повідомили про це вдень 31 жовтня, коли посла викликали до штаб-квартири МЗС Молдови. Дипломату також наголосили, що ракетні удари по Україні "продовжують посилювати безпекові ризики".

Громадяни Молдови "дедалі більше відчувають на собі наслідки війни". Атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують загрози для енергетичної безпеки країни.

Що відомо про падіння ракети в Молдові

Під час масованої атаки вранці 31 жовтня одна російська ракета впала на території Молдови. Її збила українська ППО.

Це сталось біля села Наславча, межує з Вінницькою областю і розташоване неподалік Буковини. Унаслідок цього кілька будинків пошкоджені, там повибивало вікна. На щастя, ніхто не постраждав.

Водночас у Міноборони Молдови повідомили, що їхні системи спостереження не зафіксували порушення повітряного простору.

У ЗСУ заявили, що Росія використовує повітряний простір Молдови для атак України. Крім того, біля Румунії постійно помічають російські безпілотники.

Зауважимо, це не перший випадок, коли російські ракети порушують повітряний простір Молдови. Вперше це сталося під час масового ракетного удару по Україні 10 жовтня – 3 російській ракети пролетіли через територію Молдови.

Детальніше – що відомо про падіння ракети в Молдові: відео

Загалом вранці 31 жовтня росіяни випустили по Україні понад 50 ракет з літаків стратегічної авіації Ту-95 і Ту-160. Наші сили ППО збили 44 з них.