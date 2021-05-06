У Молдові встановили особи українців, які викрали Чауса

Правоохоронці Молдови встановили особи причетних до викрадення українського судді Миколи Чауса у Кишиневі. Відомо, що серед ймовірних зловмисників були українці.

Що встановили молдовські правоохоронці

Справу щодо викрадення суді вже розкрили. Про це заявив голова молдовської парламентської слідчої комісії з питань викрадення Чауса Василе Нестасе.

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Правоохоронці встановили, що до викрадення Чауса причетне якесь угруповання з України. Ми повинні уточнити, чи було це на державному рівні. Чи, можливо, це була група осіб, яка була ангажована, щоб викрасти суддю,

– заявив Нестасе.

Він додав: "Особи встановлені. Більше ми не знаємо, бо справа ще не закрита. Розслідування ще в процесі, але хто саме це робив, ми вже знаємо".

За словами Нестасе, міністр внутрішніх справ озвучував прізвища підозрюваних, тому щодо цього жодних інших версій немає. Наразі у Молдові встановлюють, чи пов'язані викрадачі з українськими чиновниками.

Коротко про викрадення Чауса