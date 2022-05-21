Молдову варто озброїти за стандартами НАТО, аби допомогти їй захиститися від Росії, – Трасс

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає необхідністю озброїти Молдову за стандартами НАТО. Все для того, щоб допомогти країні захиститися від російського вторгнення.

Ризики для Молдови зберігаються, натомість переговори щодо допомоги вже тривають. Путін, за словами Ліз Трасс, зберігає загарбницькі амбіції, попри провалену спробу захопити Україну.

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Путін чітко висловлювався щодо своїх амбіцій, – Трасс

Ліз Трасс зазначила, що дискусії про підвищення обороноздатності України для стримування майбутньої агресії охоплять й "інші вразливі держави, такі як Молдова".

Я б хотіла, щоб Молдова була озброєна відповідно до стандартів НАТО. Це обговорення, яке ми ведемо з нашими союзниками,

– зазначала міністерка закордонних справ Великої Британії.

У відповідь на запитання про те, чи це рішення зумовлене загрозою безпеці Молдови від Росії, вона сказала: "Абсолютно".

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"Я маю на увазі, що Путін чітко висловлювався щодо своїх амбіцій створити "велику Росію". І те, що його спроби захопити Київ не були успішними, не означає, що він відмовився від цих амбіцій", – додала Ліз Трасс.

Ефективно протидіяти Росії у разі нападу Молдова не зможе, тривалий час армію не фінансували. Президентка Майя Санду визнала – у Молдови немає боєздатної армії , проте російську загрозу розуміє, тому пообіцяла докласти зусиль, аби модернізувати збройні сили та національну систему оборони.

Загроза вторгнення Росії у Молдову: головне

На вторгненні в Україну Росія, ймовірно, не зупиниться. Джерела 24 каналу у контррозвідці повідомили, що у Кремлі вже розробили чіткі плани вторгнення до Молдови.

Росія може реалізувати так званий донбаський сценарій – порушить територіальну цілісність Молдови та визнає незалежність Придністров'я, як зробила це з окупованими частинами Донецької та Луганської областей України.

Зауважте, що під час російсько-української війни у невизнаному Придністров'ї збільшилась кількість провокацій. Наприкінці квітня у Тирасполі пролунали вибухи, а поблизу селища Маяк на місцевому телерадіоцентрі пошкодили 2 антени, що транслювали російські частоти.

Після цього у Придністров'ї навіть надрукували "екстрений випуск" газети про "криваві теракти" та звернення, у якому керівник квазіутворення звертається до Путіна, щоб той "врятував їх від України".

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