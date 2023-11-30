До кінця зберіг вірність присязі: під Куп'янськом загинув герой Тарас Григорук

Молодший лейтинант Тарас Григорук загинув 10 листопада під час виконання бойового завдання. Герой до останнього подиху захищав Україну.

Про зникнення безвісти героя дізналися 10 листопада. Водночас рідні не втрачали надії.

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Однак тепер, на жаль, отримано офіційну інформацію з військової частини, що молодший лейтенант Тарас Григорук, будучи до кінця вірним присязі, загинув, виконуючи бойове завдання, у бою з ворогом біля міста Куп'янськ,

– мовиться у повідомленні.

Тарасу Григоруку було лише 28 років. Інформацію про прощання з героєм пообіцяли оприлюднити пізніше.

Втрати України – останні новини

Під час виконання бойового завдання у Луганській області загинув 31-річний Анатолій Королівський. Герой походив з Тернопільщини.

На Донецькому напрямку загинув воїн Михайло Угринюк – герой з Прикапаття. Воїн оберігав Україну на найзапекліших напрямках фронту. Герой зазнав поранення, однак повернувся на фронт.

У боях за Україну загинув Артем Сачук – віцепрезидент федерації шахів. Обставини загибелі героя наразі не розкривають.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним героя Тараса Григорука. Вічна пам'ять захиснику України.