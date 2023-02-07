Момент обвалу кількох будівель у Туреччині потрапив на відеореєстратор: моторошні кадри
7 лютого 2023, 20:15Читать новость на русском
Джерело:Sky News
Внаслідок землетрусів у Туреччині звалились тисячі будинків. Відеореєстратор зафіксував момент обвалу дому у місті Ельбістан.
Кадри передали з провінції Кахраманмараш. На них видно, як машина зупиняється, а камера починає тремтіти.
До речі Двоє українців могли загинути внаслідок землетрусу в Туреччині: ще 4 постраждали
У цей момент люди перебігають дорогу. За кілька секунд три будівлі перетворилися на купу уламків, а хмара сміття вкрила вулицю.
Дивіться відео, де зафіксували момент обвалу:
Землетруси в Туреччині: що відомо
- Туреччину та Сирію 6 лютого сколихнули потужні землетруси. Кількість жертв постійно зростаєю Станом на вечір 7 лютого вона становить 5200.
- У МЗС повідомили, що в Туреччині могли загинули двоє українців. Дипломати ще перевіряють цю інформацію. Крім того, відомо про 4 постраждалих. Потерпілі мають легкі травми, загрози для їхнього життя немає.
- У 10 провінціях, які постраждали від землетрусу, на 3 місяці буде застосовано надзвичайний стан.
- Після землетрусів люди відчули вже майже 300 афтершоків.
- Стихія безпосередньо вплинула на 13,5 мільйонів мешканців Туреччини. Будівлі, які були трохи пошкоджені першим землетрусом, після другого, на жаль, опинилися в стані знесення.