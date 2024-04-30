Момент удару "Іскандером" по Одесі потрапив на відео
Джерело:Офіс генпрокурора
У понеділок, 29 квітня, російські війська завдали цинічного удару по Одесі. Внаслідок атаки п’ятеро людей загинуло, понад 30 було травмовано.
По місту вдарили балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Вибух був такої сили, що в радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучили металеві фрагменти та уламки ракети.
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В Офісі генпрокурора опублікували відео удару по Одесі
У відомстві повідомили, що в результаті російської атаки п'ятеро людей загинули, ще понад 30 зазнали поранень, серед них двоє дітей та вагітна жінка. П'ятеро поранених перебувають у важкому стані.
Удар по Одесі: дивіться відео
Росіяни вдарили по місту балістичною ракетою "Іскандер" з касетним боєзарядом. Ця зброя призначена для масового знищення цивільного населення.
У радіусі 1,5 км від місця обстрілу виявлено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство переконане, що рішення про використання цієї зброї було прийнято офіцерами збройних сил Росії з метою максимального ураження мирного українського населення.
Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами зс рф свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців,
– зазначили у Офісі генпрокурора.
Удар по Одесі 29 квітня: що відомо
- 29 квітня близько 18:30 Повітряні сили попередили про можливу загрозу балістичного озброєння із півдня. За кілька хвилин після тривоги в Одесі стався вибух.
- У результаті удару по Одесі станом на 30 квітня відомо про щонайменше 32 поранених та п'ятьох загиблих.
- Також відомо, що внаслідок цинічного удару росіян, загинув проректор МГУ Борис Васильєв. у Міжнародному гуманітарному університеті зазначили, що в пам'яті колег він назавжди залишиться порядною, доброю та надійною людиною зі щирим серцем та посмішкою.
- Пізніше місцева влада повідомила про руйнування житлових будинків та пошкодження цивільної інфраструктури. Крім цього, пожежники успішно загасили велику пожежу, що охопила мансардний поверх у чотириповерховій будівлі площею 600 квадратних метрів.
- Мовиться про так званий "замок Гаррі Поттера", або ж палац студентів Одеської юридичної академії. Там виникла пожежа, що мала надзвичайно високий рівень складності.