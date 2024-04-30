Момент удару "Іскандером" по Одесі потрапив на відео

У понеділок, 29 квітня, російські війська завдали цинічного удару по Одесі. Внаслідок атаки п’ятеро людей загинуло, понад 30 було травмовано.

По місту вдарили балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Вибух був такої сили, що в радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучили металеві фрагменти та уламки ракети.

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В Офісі генпрокурора опублікували відео удару по Одесі

У відомстві повідомили, що в результаті російської атаки п'ятеро людей загинули, ще понад 30 зазнали поранень, серед них двоє дітей та вагітна жінка. П'ятеро поранених перебувають у важкому стані.

Удар по Одесі: дивіться відео

Росіяни вдарили по місту балістичною ракетою "Іскандер" з касетним боєзарядом. Ця зброя призначена для масового знищення цивільного населення.

У радіусі 1,5 км від місця обстрілу виявлено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство переконане, що рішення про використання цієї зброї було прийнято офіцерами збройних сил Росії з метою максимального ураження мирного українського населення.

Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами зс рф свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців,

– зазначили у Офісі генпрокурора.

Удар по Одесі 29 квітня: що відомо