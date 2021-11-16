Киву позбавили права на нагородну зброю через "негідну поведінку"
Скандального нардепа Іллю Киву позбавили права на нагородну зброю, видану йому ще у 2015 році. Відповідний наказ вже підписав очільник МВС Денис Монастирський.
Про це міністр внутрішніх справ повідомив у своєму фейсбуці. 16 листопада він опублікував у соцмережі відео, в якому пояснив, чому було ухвалене відповідне рішення.
Раніше Офіс генпрокурора та ДБР навідалися до скандального Киви: відео обшуків
Чому Киву позбавили права на нагородну зброю
Монастирський підкреслив, що підставою для такого рішення є негідна поведінка та дії Іллі Киви, які дискредитують сам факт його нагородження від імені України. Урядовець зазначив, що перед законом усі рівні й народні депутати – не виняток.
Кожен має пам'ятати, що зброя – це відповідальність. А мати нагородну зброю – це велика честь. Ніхто не має права цю честь плюндрувати негідною поведінкою,
– наголосив очільник МВС.
Крім цього, він пообіцяв позбавляти права на нагородну зброю й інших людей, якщо вони порушуватимуть закон, використовуватимуть зброю для провокативних дій чи роздмухуватимуть ненависть у суспільстві.
В Україні запрацює електронний реєстр зброї
Ба більше, Монастирський анонсував запуск електронного реєстру зброї в Україні. Він має запрацювати ще до кінця 2021 року. "Процес оформлення мисливської та спортивної зброї буде спрощений, а контроль за її зберіганням та навчанням – суттєво посиленим", – запевнив міністр внутрішніх справ.
Скандальні інциденти з Кивою та зброєю
- У жовтні скандальний політик опублікував відео "святкування" роковин вбивства Степана Бандери. Він цинічно випустив чергу з автомата, а після цього хтось запустив на фоні салют.
- Пізніше генпрокурорка Венедіктова повідомила, що через це проти нардепа відкрили кримінальну справу. Втім, не уточнила, за якою саме статтею розпочали провадження.
- Згодом Кива "зашкварився" знову. Вже у листопаді він "відсвяткував" звільнення Києва від нацистів, обстрілявши портрет Бандери. На це політик одразу отримав відповідь.