Зеленському вигідно, щоб злочинці такого рівня сиділи в тюрмі, – Монастирський про Медведчука

Президенту Володимиру Зеленському і всім українцям вигідно, аби злочинці такого рівня, як Віктор Медведчук, сиділи за ґратами. Зокрема, якщо суд визнає їх провину.

Таку думку в програмі "6/9" висловив глава правоохоронного комітету Верховної Ради, депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський. І додав, мовиться не лише про нардепа від "Опозиційної платформи – За життя".

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За його словами, це стосується не тільки Віктора Медведчука, а й контрабандистів, стосовно яких були запроваджені санкції. І щодо яких мають відбуватися кримінально-правові наслідки.

Зеленському, як і всьому українському народу вигідно, якщо злочинці такого рівня, якщо їх буде визнано судом такими, сидітимуть за ґратами,

– заявив політик.

Він наголосив, якщо особа скоює злочин, вона має сидіти у в'язниці. Особливо, якщо це вчиняється протягом багатьох років. Втім зауважив, єдине питання – чи зможе правоохоронна система довести це.

Денис Монатирський пригадав суди над італійською чи іспанською мафією. Коли всі знали, що саме ця людина є організатором злочинного угруповання, але немає можливості зібрати докази. Тому відомих мафіозі садили за ухилення від сплати податків.

Думаю, що це не всі підозри Медведчуку, – Монастирський

На думку парламентаря, це ще не всі підозри, які вручили Медведчуку. Тож згодом суспільство побачить ще додаткові провадження, які будуть оголошені.

"Адже він став надзвичайно впливовим олігархом, коли перед цим був просто політиком. Тому до нього є така увага. Саме з 2014 року він потрапив у лави олігархів, хоча до цього ним не був", – підкреслив очільник правоохоронного комітету Ради.

Що цьому передувало