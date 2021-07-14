Ймовірний наступник Авакова Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації

Глава правоохоронного комітету Верховної Ради Денис Монастирський заявив, що наукова дисертація Іллі Киви має практичне застосування. Можливий наступник Арсена Авакова навіть виписав нардепу від ОПЗЖ відповідну довідку.

Загалом Кива додав до дисертації 4 довідки про те, що результати його роботи знайшли практичне застосування.

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Одна з довідок була від Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності, який наразі очолює Денис Монастирський.

Варто зазначити, що ще наприкінці квітня парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності вирішив скористатися скандальною дисертацією нардепа Киви. Надбання роботи впровадять у практичну діяльність відомства.

Про що мовиться у довідці

Довідка від Монастирського запевняє, що результати наукового дослідження Киви "викликали інтерес і впроваджуються в практичну діяльність комітету".

Також зазначено, що активність громадян у сфері політичного і правового життя суспільства "провокує" владу створювати нові напрями забезпечення демократизму й успішності внутрішньої державної політики".



Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації / Фото "Букви"

Що відомо про дисертацію Киви

26 квітня народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. 13 членів комісії проголосували одноголосно "за".

Цікаво, що під час захисту дисертації Кива осоромився. Один з членів приймальної комісії поставив депутату запитання, однак той уникнув відповіді та сказав, що відповість на нього у наступній роботі.

Дисертація Киви має назву "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".