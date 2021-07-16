Монастирського на посаду глави МВС Зеленському пропонував Арахамія, – Кравчук

Парламент 16 липня проголосував за призначення Дениса Монастирського новим міністром внутрішніх справ. Його кандидатуру президенту рекомендував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Адже голова правоохоронного комітету має для цього достатньо досвіду. Про це повідомила заступниця керівника фракції монобільшості Євгенія Кравчук в програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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Кравчук: Монастирський – оптимальна кандидатура

Вона спростувала чутки, що Монастирського на посаду очільника МВС запропонував сам Арсен Аваков. "Президенту його рекомендував Давид Арахамія. І я розумію, чому він це зробив", – підкреслила нардепка.

За її словами, Монастирський – оптимальна кандидатура з погляду проходження голосування у Верховній Раді. Під час виборів він був номером 18 у списку "Слуги народу", активно працював з регіонами у рамках передвиборчої кампанії.

До того ж депутат 2 роки працює головою комітету з питань правоохоронної діяльності, де не лише відомство МВС, а ще й Офіс генпрокурора.

Він уже доволі досвідчений після цих 2 років. І якби ми, наприклад, пропонували цю кандидатуру 2 роки тому, не було б впевненості, що вистачить досвіду й знань. Зараз ми розуміємо, що Монастирський впорається,

– пояснила Кравчук.

Вона також розповіла, що знає Монастирського з початку виборчої кампанії і вважає його порядний і професійним. І додала, він справді був помічником Антона Геращенка (заступник ексміністра внутрішніх справ – 24 канал), коли той був народним депутатом у минулому скликанні.

"Але я не бачу в цьому нічого дивного. Бо люди, які працюють в одній сфері, так чи інакше знайомі між собою, співпрацюють і це навпаки свідчить, що він у цій темі вже давно розбирається", – відзначила депутатка.

Інтерв'ю з Євгенією Кравчук: дивіться відео 24 каналу

Монастирського призначили новим очільником МВС: що відомо

Арсен Аваков 13 липня заявив, що йде з посади міністра внутрішніх справ. Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру "слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового глави МВС.

Нардеп протягом 2 років очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Відставку Авакова 15 липня підтримав 291 народний обранець. А вже 16 липня депутати проголосували за призначення Монастирського новим главою Міністерства внутрішніх справ.

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