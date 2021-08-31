Моргенштерн переконаний, що через кілька років зможе посунути Путіна з поста президента
Джерело:ютуб-канал "В гостях у Гордона"
Скандальний російський репер Моргенштерн заявив, що у майбутньому може стати президентом Росії. Така "радість" на росіян може звалитися вже за 10 – 15 років.
Таку заяву скандальний артист зробив в інтерв'ю Дмитру Гордону. Також російський репер зізнався у любові до України. Хоча потім швидко поправив себе.
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Президентські амбіції Моргенштерн
Репер Моргенштерн, справжнє ім'я якого Алішер Валєєв, переконаний, що йому до снаги змінити на краще життя в Росії. За його словами, він не уявляє свого життя в іншій країні, хоча встиг побувати багато де.
Я обожнюю Росію. Але якщо раптом, б**дь, щось почнеться, гівн*цо якесь поллється, – я спочатку спробую це гівн*цо зупинити. Я президентом буду через років 10 – 15. Це інсайд був. Спойлер: так і буде,
– відповів Моргенштерн.
Що репер сказав про Україну
На питання про те, чи є краща країна, ніж Росія, репер спочатку назвав Україну.
Може, Україна. Ні, вона не краща, вона така ж. Ніде, крім Росії, я не хочу жити. Я обожнюю цю країну,
– сказав скандальний виконавець.
Чим відомий в Україні Моргенштерн
- У 2019 році, в день жалоби після пожежі в Одеському коледжі, Моргенштерн влаштував гучний концерт в Одесі та негативно висловився про день жалоби в місті.
- Російському реперу заборонили в'їзд в Україну після того, як він анонсував тут кілька концертів. А в кінці квітня 2020 року 22-річного Алішера внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.