Морози ще будуть: де і який найбільший мінус прогнозують
Джерело:Укргідрометцентр
До весни вже менш ніж два тижні. І хоча в частині областей у лютому температура вже перевищувала +15 градусів, втім, морози ще будуть.
Так, коли знову знизиться температура, в яких очікується найбільший мінус і чи вдарить ще сильний мороз, передає 24 Канал.
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Де прогнозують найбільші морози
За прогнозом на картах, уже в понеділок в Україні знову дещо похолодає. Так, у частині східних областей невеликий мінус можливий і вдень.
В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі 18 лютого від 3 тепла до 3 морозу, на Сході до -8. Мінус очікується й у наступні дві доби.
19 – 20 лютого в Україні 0 – 8 градусів морозу, у Карпатах та у північно-східних областях до 11 градусів морозу. Вдень, крім Півдня та Заходу країни, від 3 тепла до 3 градусів морозу,
– зазначили синоптики.
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Зауважимо, що вже з 21 лютого температура знову дещо зросте. Тож сильні морози щонайменше до 22 лютого не очікуються.Важливо! Вдень неділі в Україні невеликий дощ та мокрий сніг. 19 лютого переважно без опадів, тільки вночі в південно-східній частині, 20 лютого у західних та північних областях невеликий сніг, вдень з дощем.
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Чи буде в Україні тепла весна
- Зауважимо, що раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, яка очікується погода цієї весни.
- Так, за попередніми прогнозами, середня за сезон температура буде, ймовірно, на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму.
- Втім, наголосила кліматологиня, це ще не означає, що заморозків не буде.
- "Арктичні вторгнення ще можливі. А за від'ємної температури можливий і сніг. То ж з зимою прощатись ще не варто", – додала Віра Балабух.