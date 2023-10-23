Це до першого удару, – полковник запасу про морські балкери Росії в порту Маріуполя

У порт Маріуполя вперше зайшов морський балкер Росії. Україна зможе знищувати ці ворожі судна. ЗСУ мають озброєння, яке дістане до тимчасово окупованого міста.

Мовиться про ракети Storm Shadow, SCALP, ATACMS. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Читайте також "Російське ла*но захопило Маріуполь": окупанти не можуть розв'язати проблеми ЖКГ у місті

Росіяни припинять використання порту

Роман Світан зазначив, що ЗСУ зможуть знищувати російські балкери у порту Маріуполя. Все буде залежати від визначення координат. Українські захисники мають засоби контролю та зв’язку щодо цього регіону.

На думку полковника ЗСУ у запасі, з військової точки зору росіянам не вигідно використовувати порти. До Маріуполя можна дістатися аз допомогою шосе з Ростова, Таганрога. Також загарбники зараз намагаються запустити залізну дорогу.

Розуміючи, що вони будуть перебувати під ударами наших ракет. Туди дістануть і Storm Shadow, і SCALP, і ATACMS. Це ненадовго, принаймні до першого удару, першого знищеного судна. Потім росіяни перестануть використовувати цей порт для руху військових вантажів,

– переконаний він.

Світан про морські балкери Росії в порту Маріуполя: дивіться відео

Морський балкар у порту Маріуполя: що відомо