Таких атак буде дедалі більше: офіцер ЗСУ описав "перспективи" російського флоту

Українські ВМС спільно із СБУ вчергове доповіли про успішне враження російських кораблів. Такі дії можуть стати початком поразки російського флоту в Чорному морі.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець. На його думку, успішні ураження російських надводних цілей показують розширення можливостей українських ВМС.

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Як Україна переламала хід війни в Чорному морі

Тривалий час Україна випробовувала свої морські дрони на російських військових кораблях. Фінальною точкою цих випробувань можна вважати успішний удар по Кримському мосту 17 липня, коли було знищено один із його прольотів.

"Я певен, що таких атак ставатиме дедалі більше. Російські збройні сили виявились неготовими до нових викликів. В абсолютній більшості випадків вони не мають чого протиставити цій тактиці", – зазначив Березовець.

Флот країни-агресорки готувався до протистояння із великими кораблями, а зараз його знищують невеликі малопомітні дрони, до яких вони не пристосовані. Це вносить розлад у дії противника, і йому стає важче виконувати свої завдання в умовах, коли атака може статися будь-якої хвилини.

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"Виготовлення морських дронів, які використовує Україна, є набагато дешевшим за виготовлення військових кораблів. Такою є математика війни, в якій Росія буде програвати. Ми знищуємо цілі, які коштують десятки мільйонів доларів, засобами, які коштують кількасот тисяч", – поділився спостереженнями військовий.

Це додає оптимізму українським воїнам та показує, що наші ВМС здатні на виконання найамбіційніших завдань.

Куди влучали українські дрони