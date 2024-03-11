"Морський пояс безпеки – 2024": Росія, Китай та Іран проведуть спільні військові навчання

Спільні морські навчання "Морський пояс безпеки – 2024" за участі Ірану, Китаю та Росії розпочнуться 12 березня. Маневри заплановані у північній частині Індійського океану.

Присутні на навчаннях будуть представники Оману, Азербайджану, Казахстану, Пакистану та ПАР. Про це розповіли пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про "Морський пояс безпеки – 2024"

Кораблі ВМФ Росії прибули до Ірану на навчання "Морський пояс безпеки – 2024". Також будуть залучені кораблі, катери та морська авіація військово-морських сил Китаю.

Самі ж навчання пройдуть у північній частині Індійського океану. Як спостерігачі виступатимуть представники ВМС Пакистану, Казахстану, Азербайджану, Оману, Індії та ПАР.

Головною метою навчань є зміцнення безпеки в регіоні, захист міжнародної морської торгівлі, розширення багатосторонньої співпраці між країнами-учасницями, протидія піратству та тероризму, обмін оперативним та тактичним досвідом, а також демонстрація здатності країн до спільного утримання стабільності у світі.

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