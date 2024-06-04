Виправдовують війну: СБУ виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних лавок УПЦ МП
Джерело:Служба безпеки України
Московський патріархат в Україні не припиняє дивувати. Так, Служба безпеки України виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних лавок УПЦ МП.
Служба безпеки заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ МП. Серед вилученого знайшли просто неприпустимі матеріали. Було знайдено проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну Росії проти нашої держави.
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УПЦ МП поширює російську пропаганду
Як розповіли в СБУ, цілі партії ворожих примірників було виявлено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок Української православної церкви московського патріархату.
Власники цих крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на території Тернопільської області.
Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія Росії проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості,
– йдеться у повідомленні.
Слідству вдалося з'ясувати, що масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні на користь країни-агресорки.
На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за статтею про ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію.
Станом на сьогодні триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України.
Зазначається, що комплексні заходи проводилися співробітниками СБУ в Закарпатській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Як Московський патріархат підтримує війну
- Служба безпеки України викрила настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ МП, який виявився зрадником. Він називав повномасштабну війну "громадянським конфліктом", під час літургій вихваляв Владіміра Путіна, а в усьому, що сталося звинувачував українську владу. На своїй сторінці у російській соцмережі "Вконтактє" священник поширював фейки про ЗСУ.
- З митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), якого звинувачують у діяльності проти України, суд вирішив зняти електронний браслет. Проте він досі не може залишати місце свого проживання без відповідного рішення. Митрополит Паша "Мерседес" виправдовував російську агресію та ставив під сумнів суверенітет України.
- СБУ провела обшуки в помешканні митрополита УПЦ МП Запорізького і Мелітопольського Луки. Ще у 2022 році РНБО ввела проти нього санкції. Священник казав, що "українці заслужили на бомбардування", протестував проти надання Томосу, а дії української влади порівнював з діями Сталіна й Гітлера.