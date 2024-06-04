Виправдовують війну: СБУ виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних лавок УПЦ МП

Московський патріархат в Україні не припиняє дивувати. Так, Служба безпеки України виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних лавок УПЦ МП.

Служба безпеки заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ МП. Серед вилученого знайшли просто неприпустимі матеріали. Було знайдено проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну Росії проти нашої держави.

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УПЦ МП поширює російську пропаганду

Як розповіли в СБУ, цілі партії ворожих примірників було виявлено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок Української православної церкви московського патріархату.

Власники цих крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на території Тернопільської області.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія Росії проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості,

– йдеться у повідомленні.

Слідству вдалося з'ясувати, що масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні на користь країни-агресорки.

На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за статтею про ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію.

Станом на сьогодні триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України.

Зазначається, що комплексні заходи проводилися співробітниками СБУ в Закарпатській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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